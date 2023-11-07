"Шахтер" U-19 потерпел фиаско от ровесников из "Барселоны" в Юношеской лиге УЕФА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Юношеская лига УЕФА, группа H

"Шахтер" U-19 – "Барселона" U-19 – 0:3

Голы: Кальдеро, 16, Родригес, 58, Наварро, 62

Удаление: Глущенко, 64 (Ш, прямая красная карточка)

Стартовые минуты юные "горняки" провели нервно. Неудивительно, что неуверенной игрой подопечных Алексея Белика вскоре воспользовались "блаугранас". На 16-й минуте Родригес перехватил мяч и навесил на Кальдеро, а тот с лета вколотил сферу под перекладину.

И дальше острота в основном возникала у ворот Кравца. Правда, мяч долгое время обходил ворота "Шахтера" U-19. Но вечно везти "горнякам" не могло. Фарт украинской команды завершился к концу первой четверти игрового времени второй половины.

"Барселона" U-19 провела ударную пятиминутку, оформив два забитых мяча. Для начала Родригес устроил сольный проход через полполя и элегантно перебросил мяч через вратаря на входе в штрафную. А потом Наварро искусным ударом со штрафного не оставил Кравцу ни единого шанса – 0:3.

Окончательной капитуляция "горняков" стала на 64-й минуте. Один из лидеров команды Глущенко грубо сыграл против соперника и получил заслуженную прямую красную карточку. Вдесятером "Шахтер" U-19 не претендовал даже на то, чтобы размочить счет. Таким образом, команда Белика потерпела третье поражение в группе и остается с мизерными шансами на плей-офф.