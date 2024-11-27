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Форвард "Юты" напрасно завершил аллей-уп одной правой: момент дня в НБА

Солт-Лейк-Сити, Среда 27 ноября 2024 10:29
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Форвард "Юты" напрасно завершил аллей-уп одной правой: момент дня в НБА Фото: Дрю Юбэнкс в свободном полете (x.com/utahjazz)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался тяжелый форвард "Юты Джаз" Дрю Юбэнкс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Американец запомнился эпизодом в первой четверти противостояния с "Сан-Антонио". В быстрой атаке "Джаз" он мощно вколотил сверху после передачи Джорджа.

Однако стараний обоих оказалось маловато для общего успеха. "Юта" уступила "Сперз" на домашнем паркете (115:128). "Джазмены" остаются предпоследними в Западной конференции, а "Сан-Антонио" замыкает первую десятку.

Самым результативным в поединке стал центровой "Сперз" Виктор Вембаньяма. Он набрал 32 очка, сделал 6 подборов и отдал 1 ассист. Юбэнкс в свою очередь набрал 9 пунктов для "Юты".

Кто такой Дрю Юбэнкс

Уроженец штата Миссисиппи, на студенческом уровне выступал за "Орегон Стэйт Биверз". На драфте НБА-2018 не был выбран ни одной из команд.

Сыграл в Летней лиге ассоциации за "Сан-Антонио" и подписал со "шпорами" двусторонний контракт. Провел в команде 3,5 года. Посреди сезона 2021/22 был обменян в "Торонто", но затем заиграл в "Портленде". Прошлый сезон провел в "Финиксе", а в августе подписал 2-летний договор с "Ютой" на 10 млн долларов.

Может сыграть на позициях тяжелого форварда и центрового. Вырос в Орегоне, после школы мог перебраться в Калифорнию. Летом 2022-го женился на своей подруге Хейли.

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