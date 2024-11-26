Соло защитника "Детройта" с элегантным двухочковым на судьбу матча: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Молодой американец стал решающей опцией в противостоянии с "Торонто". На последних секундах он смело пошел атаковать мимо Агбаджи и по интересной траектории отправил мяч в корзину.

Меткий бросок Айви гарантировал "Детройту" близкую победу дома (102:100). "Пистонс" закрепились в топ-10 Восточной конференции НБА. Тем временем "Рапторз" здесь – на 13-й строчке.

Самым результативным на площадке стал защитник "Торонто" Скотт Барнс. Он набрал 31 очко, сделал 14 подборов и отдал 7 передач. Айви в свою очередь добавил 25 пунктов в копилку "Детройта".

Кто такой Джейден Айви

Уроженец Индианы, на студенческом уровне защищал цвета Университета Пердью. На драфте НБА-2022 выбран "Детройтом" под 5-м номером.

Выступал за "Пистонс" в Летней лиге ассоциации, а дебютировал в регулярном первенстве в октябре того же года. Начал третий сезон в составе мичиганцев. Персональный рекорд результативности (37 очков) установил в феврале этого года. В рядах сборной США стал чемпионом мира среди 19-летних (2021).

Вырос в спортивной семье. Мать провела 5 сезонов в женской НБА, ныне – главный тренер женской команды Университета Нотр-Дам, а отец и дед играли в Национальной футбольной лиге (НФЛ).