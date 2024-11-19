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Капитан "Вашингтона" с дублем второй раз подряд стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Солт-Лейк-Сити, Вторник 19 ноября 2024 10:58
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Капитан "Вашингтона" с дублем второй раз подряд стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Александр Овечкин дважды забил "Юте" (facebook.com/Capitals)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали вингера "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина лучшим исполнителем игрового дня регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Мчащийся к рекорду Гретцки по количеству голов россиянин приложился к победе над "Ютой" (6:2). Он забросил две шайбы команде из Штата-улика.

В дебюте Макбейн сыграл на добивании и вывел "Юту" вперед. Однако "Кэпиталз" усилиями Строума и Дауда вскоре перевернули ситуацию всего за 10 секунд. Закрепил преимущество "Вашингтона" Овечкин, который "прошил" Ингрэма броском из центральной зоны.

На старте второго периода российский вингер отличился во второй раз, реализовав большинство гостей. Бьюгстад восстановил интригу в середине игрового отрезка. Однако в третьей 20-минутке Дюхейм и Протас довели счет до разгромного. Итак, Овечкин снова приблизился к покорению рекорда. Теперь в его активе 868 шайб и всего 28 голов к результату Гретцки.

В тройку звезд вечера также попали вратарь "Монреаля" Сэм Монтембо и защитник "Колорадо" Кейл Макар. Первый оформил 30 сэйвов и завершил шатаутом противостояние с "Эдмонтоном" (3:0). В свою очередь второй оформил дубль против "Филадельфии" (3:2).

Все результаты вечера в НХЛ:

Капитан &quot;Вашингтона&quot; с дублем второй раз подряд стал главной звездой вечера НХЛ: видео

К слову, накануне Овечкин возглавил хит-парад звезд с хет-триком против "Вегаса".

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