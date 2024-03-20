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Лидер "Бостона" с победным хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Бостон, Среда 20 марта 2024 13:06
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Лидер "Бостона" с победным хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Давид Пастрняк получает приветствие одноклубников (facebook.com/NHLBruins)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил крайнего нападающего "Бостон Брюинз" Давида Пастрняка первой звездой игрового вечера регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

27-летний чех приложился к уверенной победе над "Оттавой" (6:2). Он трижды расписался в воротах канадской команды.

Именно Пастрняк открыл счет в поединке, когда в середине стартового периода подставил клюшку под бросок Гжелсика. Впоследствии он реализовал выход 1 в 0 после перехвата в центре площадки. Во второй 20-минутке дважды отличились "Сенаторз" (Пинто, Б. Ткачук), а "Брюинз" ответили только шайбой Бразо.

А вот в финальном периоде забивал только "Бостон". Для начала Пастрняк сыграл на добивании в затяжной атаке хозяев. Его запев поддержали Боквист и Бразо, утвердив итоговый разгром "Оттавы".

В топ-тройку звезд также попали форвард "Виннипега" Марк Шайфли и центральный нападающий "Колорадо" Микко Рантанен. Первый оформил хет-трик в выездной победе над "Рейнджерс" (4:2). Второй же тремя шайбами помог переиграть "Сент-Луис" (4:3).

Все результаты вечера в НХЛ:

Лидер &quot;Бостона&quot; с победным хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео

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