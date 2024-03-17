ua en ru
Вс, 17 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Форвард "Сент-Луиса" отправил на лед коллегу по амплуа, потасовка в Канаде: драки вечера НХЛ

Воскресенье 17 марта 2024 12:00
UA EN RU
Форвард "Сент-Луиса" отправил на лед коллегу по амплуа, потасовка в Канаде: драки вечера НХЛ Фото: Натан Уокер одолел Мэйсона Шоу (twitter.com/StLouisBlues)
Автор: Антон Федорцив

Любители стычек на ледовых аренах внимательно просмотрят хайлайты поединков регулярного первенства Национальной хоккейной лиги в американском Миссури и канадской Альберте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протоколы поединков.

Разборки в Сент-Луисе вспыхнули в середине финального периода. Инцидент спровоцировал "блюзмен" Алексей Торопченко, атаковавший голкипера "Миннесоты" Марка-Андре Флери.

Впрочем, из толкотни быстро созрел спарринг форвардов команд – Натана Уокера и Мэйсона Шоу. Первый рьяно сбросил краги и бросился на оппонента. Но тот оказался готов к такому развитию событий, так что завязались "танцы". Шоу несколько раз пытался "прописать" левой, но оказался на льду, когда последовали обоюдные удары. Рефери наградили обоих 5-минутными штрафами.

А вот в Эдмонтоне страсти воспламенились во втором периоде. Здесь действо тоже началось с шарпанины у ворот, когда сильные ребята из рядов "Ойлерз" и "Колорадо" решили доказать правоту кулаками.

Больше всего старались защитник "Эдмонтона" Венсан Деарне и его коллега по амплуа из "Эвеланш" Джош Мэнсон. Сначала активнее был гость площадки. Его меткие выпады даже заставили Деарне присесть на лед. Впрочем, он смог контратаковать и начал обмен ударами. Постепенно пыл обоих угас, поэтому драчуны сосредоточились на ограничении движений друг друга.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛ Хоккей
NEWS
Два вида ракет и беспилотники: в Воздушных силах ВСУ раскрыли подробности ночной атаки
Два вида ракет и беспилотники: в Воздушных силах ВСУ раскрыли подробности ночной атаки
DAILY
Законные цели. Могут ли удары по НПЗ "обескровить" Россию и помочь Украине на фронте
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Законные цели. Могут ли удары по НПЗ "обескровить" Россию и помочь Украине на фронте