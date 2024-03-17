Форвард "Сент-Луїса" відправив на лід колегу за амплуа, шарпанина в Канаді: бійки вечора НХЛ

Любителі сутичок на льодових аренах уважно переглянуть хайлайти поєдинків регулярної першості Національної хокейної ліги в американському Міссурі та канадській Альберті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків .

Розбірки в Сент-Луїсі спалахнули в середині фінального періоду. Інцидент спровокував "блюзмен" Алєксєй Торопченка, який атакував голкіпера "Міннесоти" Марка-Андре Фльорі.

Утім, зі штовханини швидко визрів спаринг форвардів команд – Нейтана Вокера та Мейсона Шоу. Перший завзято скинув краги та кинувся опонента. Та той виявився готовим до такого розвитку подій, тож зав'язалися "танці". Шоу кілька разів намагався "прописати" лівою, але опинився на льоду, коли пішли обопільні удари. Рефері нагородили обох 5-хвилинними штрафами.

А ось в Едмонтоні пристрасті запалали в другому періоді. Тут дійство теж розпочалося з шарпанини біля воріт, коли дужі хлопці зі складів "Ойлерз" і "Колорадо" вирішили довести правоту кулаками.

Найбільше старалися оборонець "Едмонтона" Венсан Деарне та його колега за амплуа з "Евеланш" Джош Менсон. Спершу активнішим був гість майданчика. Його влучні випади навіть змусили Деарне присісти на лід. Утім, він зміг контратакувати та почав обмін ударами. Поступово запал обох згас, тож забіяки зосередилися на обмеженні рухів один одного.