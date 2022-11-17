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Плеймейкер "Оклахомы" оформил победный трехочковый: момент дня в НБА

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Вашингтон, Четверг 17 ноября 2022 10:57
Плеймейкер "Оклахомы" оформил победный трехочковый: момент дня в НБА Фото: Шей Гилджес-Александер стал героем "Оклахомы" (twitter.com/SNstats)
Автор: Антон Федорцив

Наверху хит-парада самых крутых эпизодов вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался бросок защитника "Оклахомы Тандер" Шея Гилджеса-Александера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

24-летний канадец вырвал победу для "громов" в столице. Он забросил от дуги в финальные секунды решающей четверти, когда "Оклахома" отставала от местных "Уизардс" на два пункта.

Всего Гилджес-Александер провел на паркете около 35 минут. Он стал самым результативным игроком встречи, набрав 42 очка. Также плеймейкер совершил 6 подборов и отдал 7 результативных передач.

Благодаря победе "Оклахома" оказалась на 10-й строчке Западной конференции НБА. Эта позиция – последняя, позволяющая выйти в плей-офф. В предыдущие два сезона "Тандер" завершили выступления после регулярного чемпионата.

Кто такой Шей Гилджес-Александер

Профессиональный баскетболист, задрафтован "Шарлотт Хорнетс" в 2018 году под 11-м номером. Был сразу обменен в "Лос-Анджелес Клипперс".

В составе калифорнийцев провел сезон 2018/19. Затем вместе с Данило Галлинари и пиками драфта уехал в "Оклахому" в обмен на Пола Джорджа.

Матч против "Вашингтона" – самый результативный в карьере Гилджеса-Александера. В мае этого года он обязался выступать за сборную Канады в течение трех лет.

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