Форвард "Реала" покинув стадіон до закінчення матчу з "Барселоною"

Валлієць не дочекався закінчення матчу 26 туру чемпіонату Іспанії

Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл не ждал окончания матча 26 тура чемпионата Испании против каталонской "Барселоны" (0:1) и уехал со стадиона еще до финального свистка арбитра. Об этом утверждает Marca.

Валлиец вышел на игру в стартовом составе, однако форварду не удалось проявить себя на поле, и во втором тайме он был заменен под свист фанатов. По словам источника, спустя несколько минут после замены Гарет отправился в раздевалку, а затем и вовсе уехал со стадиона домой, не дождавшись окончания матча.

Ранее появилась информация от президента "Реала" Флорентино Переса, который планировал продать Бэйла в ближайшее межсезонье.

"Сливочные" уступили в трех из четырех Эль Класико, состоявшихся в нынешнем сезоне (1:5, 0:3, 0:1).

В текущем сезоне 29-летний валлиец сыграл 33 матча в составе Реала, забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.

Напомним, "Реал" договорился с обладателем Золотого мяча-2018 о продлении контракта.