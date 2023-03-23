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Дуэт "Портленда" организовал эффектный аллей-уп: момент дня в НБА

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Солт-Лейк-Сити, Четверг 23 марта 2023 09:55
Дуэт "Портленда" организовал эффектный аллей-уп: момент дня в НБА Фото: Лаури Маркканен против Шэйдона Шарпа (dailyrecordnews.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказались сразу два исполнителя "Портленд Трэйл Блэйзерс" – атакующий защитник Шэйдон Шарп и тяжелый форвард Трендон Уотфорд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Дуэт запомнился атакующим выпадом во второй четверти противостояния с "Ютой". Форвард протащил мяч через всю площадку и с линии штрафных бросков элегантно вывел защитника на кольцо. Шарп же в полете одной рукой вонзил "апельсин" сверху.

Благодаря стараниям звезд "Трэйл Блэйзерс" одержали выездную победу (127:115). Правда, обе команды остались соседями в турнирной таблице Западной конференции, занимая 12-е и 13-е место соответственно. Ни "Портленд", ни "Юта" в плей-офф не проходят.

Сам Шарп провел в игре около 40 минут. За это время он успел набрать 24 очка, сделал 9 подборов и отдал 3 передачи. Самым результативным в матче стал форвард "Юты" Лаури Маркканен (40 пунктов, 12 подборов).

Кто такой Шэйдон Шарп

Уроженец канадской провинции Онтарио, воспитанник Христианской школы города мечты в Глендейле (штат Аризона). Выбран "Портлендом" под 7-м номером драфта НБА в прошлом году, не сыграв ни минуты за "Кентукки Уайлдкэтс" в NCAA.

1 июля подписал контракт новичка с "Трэйл Блэйзерс". Спустя неделю дебютировал в Летней лиге, но из-за травмы плеча пропустил остальную часть предсезонной подготовки. В матче ассоциации впервые появился на паркете 4 октября.

Поединок против "Юты" – самый результативный в карьере Шарпа. В 2019 году он завоевал "серебро" на FIBA Americas U-16 в составе сборной Канады.

К слову, накануне защитник "Кливленда" Митчелл возглавил хит-парад моментов со слэм-данком против "Бруклина".

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