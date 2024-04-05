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Форвард "Каролины" нокаутировал оппонента, защитник "Кингз" быстро одержал верх: драки вечера НХЛ

Пятница 05 апреля 2024 12:45
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Форвард "Каролины" нокаутировал оппонента, защитник "Кингз" быстро одержал верх: драки вечера НХЛ Фото: Джон Бичер (в белой форме) локальное преимущество не реализовал (nesn.com)
Автор: Антон Федорцив

Любители стычек на ледовых аренах обязательно просмотрят лучшие моменты поединков регулярного первенства Национальной хоккейной лиги в Рали и Сан-Хосе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протоколы поединков.

В штате Каролина потасовка завязалась в первом периоде. Центральный нападающий "Харрикейнз" Джек Друри и форвард "Бостона" Джон Бичер решили выяснить отношения в центральной зоне.

Хозяин площадки попытался потянуть оппонента на лед, схватив за джерси. В ответ тот нанес несколько неакцентированных ударов и даже сбил шлем Друри. Он разозлился и двумя точными выпадами отправил Бичера наземь. Последний лишь смог потянуть соперника на себя.

А вот в Калифорнии стычка возникла в середине второго периода матча между "Сан-Хосе" и "Лос-Анджелесом". У скамеек запасных на кулаках сошлись центрфорвард "Шаркс" Люк Канин и защитник "Кингз" Андреас Энглунд.

Спарринг получился оперативным. Гость "Эс-Эй-Пи Центра" после толчков клюшками сбросил краги и за несколько ударов отправил Канина на лед. Хотя ни один из выпадов Энглунда не был стопроцентным попаданием. Оба грубияна получили штрафы 2+5.

К слову, накануне "Рейнджерс" и "Нью-Джерси" устроили массовую драку после стартового вбрасывания.

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