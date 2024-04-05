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Форвард "Кароліни" нокаутував опонента, захисник "Кінгз" швидко взяв гору: бійки вечора НХЛ

П'ятниця 05 квітня 2024 12:45
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Форвард "Кароліни" нокаутував опонента, захисник "Кінгз" швидко взяв гору: бійки вечора НХЛ Фото: Джон Бічер (у білій формі) локальну перевагу не реалізував (nesn.com)
Автор: Антон Федорців

Любителі сутичок на льодових аренах обов'язково переглянути найкращі моменти поєдинків регулярної першості Національної хокейної ліги в Ралі та Сан-Хосе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків.

У штаті Кароліна бійка зав'язалася в першому періоді. Центральний нападник "Гаррікейнз" Джек Друрі та форвард "Бостона" Джон Бічер вирішили з'ясувати взаємини в центральній зоні.

Господар майданчика спробував потягнути опонента на лід, схопивши за джерсі. Натомість той завдав кількох неакцентованих ударів і навіть збив шолом Друрі. Він розлютився і двома точними випадами відправив Бічера додолу. Останній лише спромігся потягнути суперника на себе.

А ось в Каліфорнії сутичка виникла в середині другого періоду матчу між "Сан-Хосе" та "Лос-Анджелеса". Біля лав запасних навкулачки зійшлися центрфорвард "Шаркс" Люк Канін і оборонець "Кінгз" Андреас Енглунд.

Спаринг вийшов оперативним. Гість "Ес-Ей-Пі Центру" після поштовхів ключками скинув краги та за кілька ударів відправив Каніна на лід. Хоча жоден із випадів Енглунда не був стовідсотковим влучанням. Обидва грубіяни отримали штрафи 2+5.

До слова, напередодні "Рейнджерс" і "Нью-Джерсі" влаштували масову бійку після стартового вкидання.

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