Финиш теннисного года, Формула-1 в храме Сенны и Битва за Нью-Йорк: анонс выходных в спорте

"Боруссия" Д – РБ "Лейпциг"

2 ноября, 19:30, Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк", телетрансляция на Setanta Sports

Изрядно зашаталось кресло под молодым тренером "шмелей" Нури Шахином. "Боруссия" потерпела три поражения подряд во всех турнирах, поэтому неудача против самого ненавистного клуба Германии вполне может стоить должности местной легенде. "Красные быки" втихую идут по графику мюнхенской "Баварии" и попытаются разгневать всех оппонентов корпоративизма конкуренцией за "Салатницу".

Гауфф – Пегула

3 ноября, 17:00, Эр-Рияд, Стадион университета короля Сауда, телетрансляция на Setanta Sports+

Слепой жребий организовал американское противостояние на старте WTA Finals. Кори Гауфф в свои 20 уже в третий раз будет выступать на соревнованиях по итогам сезона, поэтому должна впервые пробиться в финал. Джессика Пегула играла решающий матч в прошлом году, но без шансов проиграла Иге Свентек. Поскольку полячка будет соперничать в той же "оранжевой" группе, поражение одной из американок может стать роковым.

Фото: Джессика Пегула и Кори Гауфф регулярно играют в паре (miamiopen.com)

"Манчестер Юнайтед" – "Челси"

3 ноября, 18:30, Манчестер, "Олд Траффорд", телетрансляция на Setanta Sports

"Красные дьяволы" после отставки Эрика тен Хага разбили "Лестер" в Кубке лиги (5:2). Следующей жертвой манкунианцев могут стать столичные "синие". "Челси" в том же турнире вылетел от "Ньюкасла", но против команды Рууда ван Нистелроя сыграет основа. Нидерландец еще немного задержится у руля МЮ, пока менеджмент уговаривает лиссабонский "Спортинг" отпустить Рубена Аморима с помощниками.

Гран-при Сан-Паулу

3 ноября, 19:00, Сан-Паулу, "Интерлагос", телетрансляция на Setanta Sports+

Формула-1 завершит трехнедельный марафон двойным этапом в Бразилии. В субботу лучшие гонщики планеты соревнуются в спринте, а в воскресенье их будут ждать классическая гонка. В прошлом году оба заезда выиграл пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен, а его конкурент за титул Ландо Норрис ("Макларен") дважды финишировал вторым. Теперь вызов обоим бросит неожиданно возродившаяся "Феррари".

Фото: Карлос Сайнс (в центре) затмил борьбу Макса Ферстаппена и Ландо Норриса в Мехико (x.com/F1)

"Рейнджерс" – "Айлендерс"

3 ноября, 20:00, Нью-Йорк, "Мэдисон Сквер Гарден", трансляция на app.setantasports.com

Первое дерби регулярного сезона сыграют хоккейные коллективы Большого яблока. "Рейнджерс" обменялись победами с "Айлендерс" в предсезонке, а в предыдущей кампании выиграли три поединка из четырех. Фаворитом "синерубашечники" будут и теперь. На старте "Рейнджерс" выиграли вдвое больше матчей (шесть против трех) и стремятся претендовать на Кубок Стэнли. "Островитянам" бы в плей-офф пробиться...