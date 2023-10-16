Нападающий "Анахайма" с премьерным хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

Американец тремя шайбами приложился к яркой победе над "Каролиной" (6:3) на домашнем льду. Дважды "Харрикейнз" пропустили в пустые ворота, когда выпустили шестого полевого, чтобы отыграться.

После гола Каррика Ватрано отличился точным броском в "домик" вратарю из правой зоны в середине первого периода. После обмена шайбами нападающий оформил второй гол – получил передачу Строума из-за ворот и разобрался с Раантой. А за 69 секунд до финальной сирены американский вингер поставил точку выстрелом в незащищенную рамку из левой зоны вбрасывания.

Для Ватрано хет-трик на льду "Хонда-Центра" стал первым в карьере. В ряды "Анахайма" он перебрался в прошлом году в статусе свободного агента. Контракт американца с калифорнийцами на сумму 10,95 млн долларов рассчитан на 3 года.

В топ-тройку звезд также попали нападающий "Оттавы" Брэди Ткачук и вингер "Каролины" Теуво Терявяйнен. Первый оформил дубль и добавил ассист в противостоянии с "Тампой-Бэй" (5:2). Зато финн забросил две шайбы и до последнего держал интригу с "Дакс".

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