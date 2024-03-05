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Вингер "Коламбуса" с первым хет-триком в карьере стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Коламбус, Вторник 05 марта 2024 10:27
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Вингер "Коламбуса" с первым хет-триком в карьере стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Алекс Нюландер стал злым гением "Вегаса" (dispatch.com)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил крайнего нападающего "Коламбус Блю Джекетс" Алекса Нюландера первой звездой игрового вечера регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

26-летний швед стал заметной фигурой в домашней победе над "Вегасом" (6:3). Он впервые в карьере забросил три шайбы за поединок.

В первом периоде "Блю Джекетс" вывел вперед Дэнфорт. Впоследствии Нюландер удвоил преимущество хозяев, опередив на "пятаке" двух защитников. Впрочем, "Голден Найтс" еще до конца 20-минутки отыгрались благодаря шайбам Морелли и Карлссона.

Снова повести в счете "Коламбус" сумел после гола Гудбрансона. А в третьем периоде Нюландер классно реализовал контратаку "Блю Джекетс" из левой зоны вбрасывания. А после шайбы Стивенсона восстановил статус-кво Чинахов. Добил "Вегас" тот же Нюландер – голом в пустые ворота на последних минутах.

В топ-тройку звезд также попали нападающий "Флориды" Сэм Райнхарт и центрфорвард "Колорадо" Натан Маккиннон. Первый дублем приложился к выездной победе над "Рейнджерс" (4:2). Зато второй двумя шайбами и двумя ассистами поспособствовал разгрому "Чикаго" (5:0).

Все результаты вечера в НХЛ:

Вингер &quot;Коламбуса&quot; с первым хет-триком в карьере стал главной звездой вечера НХЛ: видео

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