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Форвард "Атланты" в атаке вторым темпом реализовал аллей-уп: момент дня в НБА

Солт-Лейк-Сити, Суббота 16 марта 2024 09:54
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Форвард "Атланты" в атаке вторым темпом реализовал аллей-уп: момент дня в НБА Фото: Джейлен Джонсон (справа) против Лаури Маркканена (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил легкий форвард "Атланты Хокс" Джейлен Джонсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Американец запомнился моментом на старте третьей четверти противостояния с "Ютой". Мюррей после неудачной попытки на 3 очка решил стать ассистентом и элегантно набросил партнеру на корзину, а тот эффектно уложил сверху двумя руками.

Стараний этого дуэта не хватило для всеобщего успеха "Хокс". "Джазмены" смогли дожать гостей под занавес встречи (124:122). "Атланта" осталась на 10-й строчке Восточной конференции НБА, а "Юта" идет за пределами десятки на Западе.

Самым результативным на паркете стал защитник "Хокс" Деджонте Мюррей. Он набрал 33 очка, сделал 7 подборов и отдал 9 передач. Тем временем Джонсон добавил в копилку "Атланты" еще 26 пунктов.

Кто такой Джейлен Джонсон

Уроженец штата Висконсин, на студенческом уровне выступал за Университет Дьюка. Выбран "Атлантой" под 20-м номером драфта НБА-2021.

Контракт с "Хокс" подписал в августе того же года. Сначала защищал цвета фарм-клуба в Джи-Лиге – "Колледж Парк Скайхокс". После первого сезона подвергся специальной нехирургической процедуре на левом колене.

Средние цифры нынешнего сезона – лучшие в короткой карьере Джонсона. На паркете он в среднем проводит 34 минуты, за которые успевает набирать 15.9 очков, производит 8.6 подборов, отдает 3.5 передачи и производит 1.1 перехват.

К слову, атакующий защитник "Хьюстона" Грин возглавил хит-парад моментов с точным трехочковым.

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