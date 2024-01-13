Нападающий "Филадельфии" с победным дублем возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

Американец сыграл ключевую роль в выездной победе над "Миннесотой" (4:3 ОТ). Он оформил две шайбы, в том числе победную в дополнительной пятиминутке.

После первого безголевого периода хозяева льда открыли счет усилиями Юханссона на старте второй 20-минутки. "Флайерс" ответили голом Фараби в касание с нескольких метров после передачи Конекни. Впрочем, "Уайлд" в начале третьего периода вырвались вперед усилиями Хартмана и Болди.

"Филадельфия", однако, организовала камбэк с шайбами Форстера и Типпетта. Пришлось командам выяснять отношения в овертайме. Там героем стал Фараби, который в большинстве удачно подставил клюшку под дальний бросок защитника Замулы.

В тройку звезд вечера также попали форвард "Нэшвилла" Райан О'Райлли и центральный нападающий "Миннесоты" Райан Хартман. Первый забросил шайбу и отдал 2 ассиста в перестрелке с "Далласом" (6:3). Второй голом и результативной передачей не спас "Уайлд" против "Филадельфии".

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