Нападающий "Филадельфии" с победным дублем возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео
Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали вингера "Филадельфии Флайерс" Джоэла Фараби лучшим исполнителем игрового дня регулярного первенства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
Американец сыграл ключевую роль в выездной победе над "Миннесотой" (4:3 ОТ). Он оформил две шайбы, в том числе победную в дополнительной пятиминутке.
После первого безголевого периода хозяева льда открыли счет усилиями Юханссона на старте второй 20-минутки. "Флайерс" ответили голом Фараби в касание с нескольких метров после передачи Конекни. Впрочем, "Уайлд" в начале третьего периода вырвались вперед усилиями Хартмана и Болди.
"Филадельфия", однако, организовала камбэк с шайбами Форстера и Типпетта. Пришлось командам выяснять отношения в овертайме. Там героем стал Фараби, который в большинстве удачно подставил клюшку под дальний бросок защитника Замулы.
В тройку звезд вечера также попали форвард "Нэшвилла" Райан О'Райлли и центральный нападающий "Миннесоты" Райан Хартман. Первый забросил шайбу и отдал 2 ассиста в перестрелке с "Далласом" (6:3). Второй голом и результативной передачей не спас "Уайлд" против "Филадельфии".
Все результаты вечера в НХЛ:
- "Даллас" – "Нэшвилл" – 3:6 (0:0, 0:2, 3:4)
- "Миннесота" – "Филадельфия" – 3:4 ОТ (0:0, 1:1, 2:2, 0:1)
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