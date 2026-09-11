Форс-мажор не спасает от долгов. Как военные убытки приводят бизнес к банкротству

Главное: Фиксация убытков не восстанавливает платежеспособность : акты ГСЧС и оценка ущерба необходимы для будущих компенсаций, но они не освобождают бизнес от текущих денежных обязательств.

: акты ГСЧС и оценка ущерба необходимы для будущих компенсаций, но они не освобождают бизнес от текущих денежных обязательств. Форс-мажор не списывает основной долг : сертификат ТПП и ст. 617 ГК Украины могут освободить от штрафов и пени, но не отменяют сама обязанность выплатить долг или вернуть кредит.

: сертификат ТПП и ст. 617 ГК Украины могут освободить от штрафов и пени, но не отменяют сама обязанность выплатить долг или вернуть кредит. Банкротство как инструмент спасения : процедура банкротства переводит требования всех кредиторов в единое правовое поле под мораторий и позволяет провести санацию или реструктуризацию.

: процедура банкротства переводит требования всех кредиторов в единое правовое поле под мораторий и позволяет провести санацию или реструктуризацию. Ответственность руководства: игнорирование неплатежеспособности или выборочная выплата долгов создают риски для директора; своевременная процедура свидетельствует о добросовестном управлении.

Военное повреждение имущества бизнеса часто воспринимается только как вопрос убытков: зафиксировать разрушения, провести оценку, собрать акты и ждать компенсации. Но для предприятия на этом проблема не заканчивается.

Уничтоженный склад или оборудование не отменяют кредитов, налогов, аренды, зарплат и обязательств перед контрагентами. Поэтому после фиксации убытков бизнесу нужно ответить на значительно более важный вопрос: способно ли предприятие оставаться платежеспособным?

Почему фиксации убытков недостаточно

Предприятие должно документально подтвердить ущерб: акты ГСЧС, полиции, военной администрации, фото- и видеофиксация, инвентаризационные акты, бухгалтерские документы, экспертная оценка. Это необходимая доказательная база для страхового возмещения, будущих компенсационных механизмов, уголовных производств или споров с контрагентами.

Однако такие документы не восстанавливают платежеспособность. Государство пока не обеспечивает бизнесу быстрого и универсального механизма полного возмещения военных убытков. Поэтому руководитель должен ответить на практический вопрос: может ли предприятие дальше выполнять денежные обязательства, или уже имеются признаки неплатежеспособности.

После потери склада, оборудования, товара или производственных мощностей остаются в силе кредиты, договоры поставки, аренда, налоговые обязательства, зарплата и требования контрагентов.

Где грань между форс-мажором и неплатежеспособностью

Форс-мажор в таких ситуациях важен, но его часто переоценивают. По ст. 617 ГК Украины обстоятельства непреодолимой силы могут освободить должника от ответственности за нарушение обязательства, если именно они сделали выполнение невозможным. Речь идет прежде всего о штрафе, пене, убытках или других санкциях за просрочку.

Однако форс-мажор, как правило, не прекращает основной долг. Если предприятие получило кредит, товар, услугу или пользовалось имуществом, само денежное обязательство обычно сохраняется. Сертификат Торгово-промышленной палаты может служить доказательством, но суду в любом случае необходимо оценить причинно-следственную связь между конкретным событием и невозможностью выполнить конкретный договор.

Поэтому форс-мажор и банкротство не конкурируют между собой. Форс-мажор отвечает на вопрос, должен ли должник нести ответственность за неисполнение отдельного обязательства. Процедура банкротства отвечает на более широкий вопрос: что делать с предприятием, потерявшим активы и не способным выполнить совокупность денежных обязательств.

Для предприятия последствия военного повреждения – это не только потеря имущества. Остановка производства означает утрату денежного потока, просрочку платежей, риск штрафов, судебных споров с контрагентами и накопление долга перед работниками. Из-за этого вопрос быстро переходит из плоскости оценки убытков в плоскость управления платежеспособностью.

Показательным является дело ООО "Дорожное строительство "Альтком". В рамках дела №925/843/25 должник возражал против открытия производства по делу о банкротстве, ссылаясь на последствия вооруженной агрессии РФ, потерю части имущества и усложнение хозяйственной деятельности на территориях боевых действий и временной оккупации.

Однако Верховный Суд в постановлении от 26 марта 2026 года отметил, что сам по себе факт военного положения, убыточности деятельности или потери части активов не является достаточным. Должник должен доказать прямую причинно-следственную связь между последствиями вооруженной агрессии и невозможностью выполнить именно конкретное денежное обязательство.

Этот кейс хорошо демонстрирует главную практическую проблему: военные разрушения могут объяснять финансовый кризис бизнеса, но они не списывают долги автоматически. Для суда важны документы, доказательства потери активов, финансовая отчетность и связь между конкретным событием и невозможностью исполнения конкретного обязательства.

Как оценить, можно ли еще спасти бизнес

Именно на этом этапе предприятию нужен не только оценщик или бухгалтер, но и независимый антикризисный анализ финансового состояния. Во многих случаях его обеспечивает арбитражный управляющий в рамках процедур, предусмотренных Кодексом Украины по процедурам банкротства.

Практическая ценность такого анализа финансового состояния предприятия заключается в том, что руководитель получает ответ на ключевые вопросы: какие активы остались, какие долги подтверждены, какие договоры можно выполнить, какие требуют пересмотра, какие обязательства могут быть прощены.

Как до открытия дела о банкротстве, так и в самой процедуре банкротства арбитражный управляющий проводит инвентаризацию имущества, анализирует финансовое состояние должника, проверяет договоры и сделки, формирует или проверяет реестр требований кредиторов, оценивает перспективы санации, реструктуризации или ликвидации. Отдельно он должен проверить, не было ли перед кризисом или во время него выборочного удовлетворения отдельных кредиторов, вывода активов или сделок, которые могли нанести вред кредиторам.

Для предприятия главное – получить не формальную констатацию убытков, а четкое понимание, что делать дальше в сложившейся ситуации после повреждения имущества предприятия в результате войны.

Такой анализ переводит кризис из эмоциональной плоскости на язык документов и цифр: какой актив потерян, какова его балансовая и рыночная стоимость, какие договоры больше невозможно выполнить, какие требования кредиторов подтверждены, какие источники погашения остались и имеет ли экономический смысл продолжать деятельность.

Для кредиторов такая процедура также важна. Она переводит их требования из плоскости хаотичного взыскания в единый судебный процесс. После открытия производства действует мораторий на удовлетворение требований кредиторов, а требования заявляются, проверяются и удовлетворяются в установленной законом очередности.

Санация или ликвидация

Банкротство не всегда означает прекращение бизнеса. Если у предприятия есть рынок, персонал, часть активов, дебиторская задолженность или шанс привлечь финансирование, арбитражный управляющий должен оценить возможность восстановления платежеспособности. В таком случае уместно говорить о санации, реструктуризации долгов, продаже непрофильных активов, изменении хозяйственной модели или привлечении инвестора.

Если же восстановление невозможно, ликвидация должна пройти цивилизованно: с формированием ликвидационной массы, продажей активов, удовлетворением требований кредиторов в законной очередности и прекращением предприятия без правового хаоса. Это лучше, чем годами накапливать долги, аресты, исполнительные производства и риски для руководителя.

Что должен сделать руководитель

Руководитель пострадавшего предприятия должен действовать добросовестно и документировать свои решения, поскольку его бездействие может привести к привлечению к соответствующей ответственности. Необходимо зафиксировать убытки, провести инвентаризацию, проанализировать все договоры, кредиты, налоговые обязательства, долги перед работниками и контрагентами, оценить страховую защиту и прогноз денежного потока.

Если предприятие не может выполнять денежные обязательства, не стоит имитировать стабильность или выборочно платить отдельным кредиторам без правового обоснования. Своевременное обращение к процедуре банкротства может свидетельствовать о добросовестности управления и дать возможность сохранить остатки стоимости бизнеса.

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В военных условиях арбитражный управляющий помогает бизнесу, суду и кредиторам увидеть реальное состояние предприятия и выбрать между восстановлением и контролируемым завершением деятельности.

Для бизнеса банкротство – это прежде всего правовая процедура управления кризисом. Она позволяет либо создать условия для восстановления платежеспособности, либо цивилизованно завершить деятельность с минимизацией потерь для предприятия, кредиторов и руководителя, и именно навыки арбитражного управляющего как антикризисного менеджера наилучшим образом послужат выходу из такой сложной ситуации.