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Форс-мажор. Прямі перельоти Україна-Білорусь з 26 травня неможливі: що робити пасажирам

Автор: Анастасія Рокитна

Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 00:00 26 травня. Встановлюється заборона на здійснення будь-яких видів польотів між пунктами призначення, розташованих на території України та Білорусі.

Про це повідомляє прес-служба "Украероруху".

Що робити пасажирам

У разі наявності купленого або заброньованого білета на період після з 00:00 26 травня 2021 здійснення прямого перельоту буде неможливо.

Запровадження заборон, які покликані забезпечити безпеку авіації та пасажирів, є форс-мажором. Авіаперевізник зобов’язаний попередити пасажира про затримку або скасування рейсу не пізніше ніж за три години до початку реєстрації.

Повний перелік надзвичайних обставин (форс-мажорів), за яких компенсація не передбачена, визначено відповідно до правил країни експлуатанта (зокрема, регламентом ЄС 261/2004, https://bit.ly/2T5S7yb та правилами авіаперевезень України та Білорусі).

Як повернутись з Білорусі в Україну

В "Украерорусі" повідомили, що влада шукає шляхи для оперативного повернення громадян України з Білорусі.

"Для участі у поверненні до країни громадянин має звернутися до дипломатичної установи України в Республіці Білорусь. У разі виникнення складнощів рекомендується залишити заяву у контакт-центрі МЗС", - йдеться у повідомленні.

Заплановані рейси між Україною та Білоруссю

"Мотор Січ":

  • Запоріжжя - Мінськ, 4 рейси на тиждень.

"Бєлавіа":

  • Мінськ - Київ, 35 рейсів на тиждень,
  • Мінськ - Одеса, 14 рейсів на тиждень,
  • Мінськ - Харків, 5 рейсів на тиждень,
  • Мінськ - Львів, 7 рейсів на тиждень.

Нагадаємо, авіакомпанії вирішили змінити маршрути своїх літаків, щоб вони не летіли над Білоруссю.

Як писало РБК-Україна, Роман Протасевич перебував на борту літака Ryanair, який здійснював рейс з Афін до Вільнюса.

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