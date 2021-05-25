Форс-мажор. Прямі перельоти Україна-Білорусь з 26 травня неможливі: що робити пасажирам

Що робити пасажирам

У разі наявності купленого або заброньованого білета на період після з 00:00 26 травня 2021 здійснення прямого перельоту буде неможливо.

Запровадження заборон, які покликані забезпечити безпеку авіації та пасажирів, є форс-мажором. Авіаперевізник зобов’язаний попередити пасажира про затримку або скасування рейсу не пізніше ніж за три години до початку реєстрації.

Повний перелік надзвичайних обставин (форс-мажорів), за яких компенсація не передбачена, визначено відповідно до правил країни експлуатанта (зокрема, регламентом ЄС 261/2004, https://bit.ly/2T5S7yb та правилами авіаперевезень України та Білорусі).

Як повернутись з Білорусі в Україну

В "Украерорусі" повідомили, що влада шукає шляхи для оперативного повернення громадян України з Білорусі.

"Для участі у поверненні до країни громадянин має звернутися до дипломатичної установи України в Республіці Білорусь. У разі виникнення складнощів рекомендується залишити заяву у контакт-центрі МЗС", - йдеться у повідомленні.

Заплановані рейси між Україною та Білоруссю

"Мотор Січ":

Запоріжжя - Мінськ, 4 рейси на тиждень.

"Бєлавіа":