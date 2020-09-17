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"Формулу Штайнмайера" включать в закон про особливий статус Донбасу

Автор: Игорь Литвиненко

"Формула Штайнмайера" буде включена в закон про особливий статус Донбасу. Зараз обговорюється які статті закону будуть змінені.

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Про це сказав представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи народний депутат Андрій Костін в ефірі "Право на владу".

"Ми погодилися на те, що "формула Штайнмайера" була включена в закон про особливий статус. Зараз йдуть переговори про те, які статті цього закону повинні бути змінені, щоб цей закон працював з точки зору права",- сказав Костін.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба припустив, що Україна може виконати умови "формули Штайнмайера", якщо це буде відповідати її інтересам.

При цьому глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що офіційний Київ не відмовлявся від "формули Штайнмайера", і назвав її складною для реалізації на практиці.

Зазначимо, дана формула фактично уточнює пункт мінських угод про введенні особливого порядку місцевого самоврядування окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Згідно з текстом формули, відповідний закон тимчасово набуває чинності в день місцевих виборів в ОРДЛО. На постійній основі документ буде діяти, якщо спеціальне бюро ОБСЄ підтвердить, що вибори пройшли чесно і демократично за міжнародними стандартами.

Прогноз погоди
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Новини України Донбасформула Штайнмаєра