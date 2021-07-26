АЗС знизили ціни на бензин завдяки формулі "Роттердам+", - економіст

Автозаправні станції в кінці липня (АЗС) змушені знизити ціни на бензин завдяки прийнятій урядом формулі ціноутворення "Роттердам+", що передбачає вартість палива в порту Роттердам плюс вартість транспортування і плюс торгову націнку продавця.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву економіста Бориса Кушнірука.

"Мінекономіки знову оновило граничні ціна на пальне на АЗС. Внаслідок цього ціни на бензин та дизель знизяться на 20-25 копійок. Примусово. Але знизяться. Так працює введений у травні механізм цінового регулювання на базі формули Роттердам + транспортування + маржа", - наголосив експерт.

За його словами, якби до цін на бензин не застосовувалася формула "Роттердам+", оператори АЗС не знижували би ціни на останню декаду липня.

"Якби цього механізму не було, ринок не відреагував би на зниження котирувань в Європі і ціни на АЗС не змінились. Нам би пояснили, що є часовий лаг, що зараз нам продають дорогі запаси, тож знижувати нема сенсу. Так було завжди протягом багатьох років", - зазначив експерт.

Він нагадав, що Кабмін запровадив державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне пальне 14 травня.

Максимальна ціна, за якою АЗС можуть продавати бензин і дизпаливо, складається з котирування агентства Platts в регіоні "Амстердам-Роттердам-Антверпен" (CIF NWE) плюс 27 доларів/тонна витрат на транспортування та 5-7 грн/л роздрібна націнка продавців.

У більш відомій формулі "Роттердам+" для вугілля (2016-2019 рр.) було закладено лише ціну транспортування з Роттердаму, тобто 12,53 доларів на тонні, а формула "Амстердам+" для газу (2020 р.) передбачала витрати на транспортування по Європі - 30 доларів за 1000 м3 та плату за вхід до ГТС 12 доларів.