Формула "Роттердам+" стримує зростання тарифів на електроенергію, - експерти

За словами експертів, методика розрахунку формули "Роттердам+" грає на руку споживачам

Методика розрахунку формули "Роттердам+" грає на руку споживачам, які сплачують за електроенергію за тарифами, де вугілля обліковується за торішніми – більш низькими цінами, що стримує зростання тарифів на електроенергію. Така думка озвучена низкою энергоэкспертов у статті "Роттердам+": в чиїх інтересах працює формула", опублікованій на "Апострофі".

Формула "Роттердам+" розраховується хоч і в прив'язці до міжнародного індексу АРІ2, але в її основі – розрахунок середнього показника за минулі 12 місяців. Тобто, якщо актуальна вартість тонни вугілля з Роттердаму – 100 доларів за тонну, то тариф для теплової генерації регулятор закладає середнє значення індексу за минулі 12 місяців і виводить ціну вугілля на рівні 80 доларів за тонну.

Через таку методику генерація недоотримує кошти, оскільки ціна за формулою відстає від реальної ринкової вартості вугілля, що грає на руку споживачам, які за фактом платять за електроенергію за тарифами, де вугілля обліковується за торішнім – більш низькими цінами. І це стримує зростання тарифів на електроенергію.

У матеріалі наголошується, що ціна вугілля, яка формується за формулою, була меншою, ніж ціна на європейських біржах. Різниця досягала великих величин, у 2017 році вона сягала більше 40 доларів за тонну, а на 01.12.2017 вона досягла 28 доларів за тонну.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що при такій кон'юнктурі виграли споживачі. Адже їм не довелося переплачувати за електроенергію через те, що була завищена ціна на вугілля.

"Методика є виключно вигідною для кінцевого споживача, особливо на ринку, який зростає. Вона не враховує спотові коливання, які відбуваються час від часу, які зазвичай мають спекулятивний характер. Вона згладжує їх", - цитують автори думку експерта, директора спеціальних програм НТЦ "Психея" Геннадія Рябцева.

Думки експертів підтверджує і голова НКРЕКП Дмитро Вовк. Зміна методики, на його думку, наприклад, прив'язка ціни вугілля в тарифі до реальних поточних цін на вугілля негативно позначиться на тарифах для споживачів і викличе їх обурення, оскільки ціна на електричну енергію буде вища, ніж нинішня.

Як пише ЗМІ, підтвердженням того факту, що формула Роттредам+ формує вигідні промисловості ціни на електроенергію в Україні свідчить і той факт, що фінансовий стан феросплавних заводів, найбільш чутливих до цін на електроенергію (в собівартості їх продукції електроенергія займає 50%) у 2017 році значно покращився. Навіть такому енергомісткиму підприємству, як Запорізький завод феросплавів у 2017 році вдалося наростити чистий прибуток в 9,4 рази порівняно з 2016 роком – до 1,648 млрд грн (у 2016 році – 175 млн грн). "Заощадливий для споживача принцип дії формули "Роттердам+" призвів до того, що ціни на електроенергію в Україні залишаються одними з найнижчих у Європі", - пише видання.

Раніше глава НКРЕКП Дмитро Вовк заявив, що в Україні сьогодні встановлені найнижчі в Європі тарифи на електроенергію для населення і промисловості. Нагадаємо, за даними НКРЕКП, формула "Роттердам+" не впливає на тарифи для населення.

У нещодавно оприлюдненому звіті Європейського Енергоспівтовариства, який проводив аудит рішень НКРЕКП, діяльність українського енергетичного регулятора визнана прозорою.