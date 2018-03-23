Формула "Роттердам+" сдерживает рост тарифов на электроэнергию, - эксперты

По словам экспертов, методика расчета формулы "Роттердам+" играет на руку потребителям

Методика расчета формулы "Роттердам+" играет на руку потребителям, которые платят за электроэнергию по тарифам, где уголь учитывается по прошлогодним – более низким ценам, что сдерживает рост тарифов на электроэнергию. Такое мнение озвучено рядом энергоэкспертов в статье "Роттердам+": в чьих интересах работает формула", опубликованной на "Апострофе".

Формула "Роттердам+" рассчитывается хоть и в привязке к международному индексу АРІ2, но в ее основе – расчет среднего показателя за минувшие 12 месяцев. То есть, если актуальная стоимость тонны угля по Роттердаму – 100 долларов за тонну, то в тариф для тепловой генерации регулятор закладывает среднее значение индекса за прошедшие 12 месяцев и выводит цену угля на уровне 80 долларов за тонну.

Из-за такой методики генерация недополучает средства, поскольку цена по формуле отстает от реальной рыночной стоимости угля, что играет на руку потребителям, которые по факту платят за электроэнергию по тарифам, где уголь учитывается по прошлогодним – более низким ценам. И это сдерживает рост тарифов на электроэнергию.

В материале подчеркивается, что цена угля, которая формируется по формуле, была меньше, чем цена на европейских биржах. Разница достигала больших величин, в 2017 году она достигала более 40 долларов за тонну, а на 01.12.2017 она достигла 28 долларов за тонну.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что при такой конъюнктуре выиграли потребители. Ведь им не пришлось переплачивать за электроэнергию из-за того, что была завышена цена на уголь.

"Методика является исключительно выгодной для конечного потребителя, особенно на рынке, который растет. Она не учитывает спотовые колебания, которые происходят время от времени, которые имеют обычно спекулятивный характер. Она сглаживает их", - цитируют авторы мнение эксперта, директора специальных программ НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева.

Мнения экспертов подтверждает и глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк. Изменение методики, по его мнению, например, привязка цены угля в тарифе к реальным текущим ценам на уголь негативно отразится на тарифах для потребителей и вызовет их возмущение, поскольку цена на электрическую энергию будет выше, чем нынешняя.

Как пишет СМИ, подтверждением того факта, что формула Роттредам+ формирует выгодные промышленности цены на электроэнергию в Украине говорит и тот факт, что финансовое состояние ферросплавных заводов, наиболее чувствительных к ценам на электроэнергию (в себестоимости их продукции электроэнергия занимает 50%) в 2017 году значительно улучшилось. Даже такому энергоемкому предприятию, как Запорожский завод ферросплавов в 2017 году удалось нарастить чистую прибыль в 9,4 раза по сравнению с 2016 годом – до 1,648 млрд грн (в 2016 году – 175 млн грн). "Щадящий потребителя принцип действия формулы "Роттердам+" привел к тому, что цены на электроэнергию в Украине остаются одними из самых низких в Европе", - пишет издание.

Ранее глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что в Украине сегодня установлены самые низкие в Европе тарифы на электроэнергию для населения и промышленности. Напомним, по данным НКРЭКУ, формула "Роттердам+" не влияет на тарифы для населения.

В недавно обнародованном отчете Европейского Энергосообщества, проводившего аудит решений НКРЭКУ, деятельность украинского энергетического регулятора признана прозрачной.