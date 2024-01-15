Формула мира. Украина и Швейцария начинают подготовку встречи на уровне лидеров

"Сегодня мы отметили успешность работы в формате советников по формуле мира. Швейцария эффективно организовала встречу накануне. Было значительное расширение представительства", - сказал глава украинского государства.

Зеленский отметил, что уже задействовано в этом вопросе более 80 государств и международных институций.

"Мы ценим это. Я благодарен госпоже президенту и команде за договоренность, что наши команды уже с завтрашнего дня начинают подготовку к проведению в Швейцарии на уровне лидеров глобального саммита мира", - заявил он.

По словам украинского президента, этот саммит должен "наполнить необходимой энергией все, что уже удалось достичь и определить, что завершение войны должно быть исключительно справедливым, а возобновление действия международного права должно быть осуществлено полностью".

"Швейцария в этом наш партнер", - резюмировал Зеленский.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в швейцарском Давосе на четвертой встрече советников по национальной безопасности и внешнеполитических советников лидеров стран представили пять пунктов "формулы мира".

В частности, по выводу российских войск и прекращению боевых действий, восстановлению справедливости, экологической безопасности, предотвращению эскалации и повторению войны, а также вопросу подтверждения окончания войны.

Украинская формула мира

Во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение.

В частности, она предусматривает: