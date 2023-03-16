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Формула мира и ускорение помощи. Кулеба провел переговоры с Блинкеном

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Четверг 16 марта 2023 14:39
Формула мира и ускорение помощи. Кулеба провел переговоры с Блинкеном Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Стороны подняли вопросы украинской "Формулы мира", а также военной помощи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Разговаривал с государственным секретарем США Энтони Блинкеном об украинской "Формуле мира" и путях ускорения доставки артиллерийских боеприпасов", - пишет министр Кулеба.

По словам главы МИД, Украина продолжает работать с США, а также с другими партнерами, чтобы обеспечить нашу страну необходимыми боеприпасами для обороны и контрнаступательных операций.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера 15 марта, состоялось десятое заседание "Рамштайн", во время которого стороны подняли вопросы усиления ПВО, поставок боеприпасов и другие.

Между тем, по словам президента Польши Анджея Дуды, Варшава в ближайшие дни передаст Украине истребители МиГ-29.

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