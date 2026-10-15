Формула Минэкономики или как остановить производство оружия за пять дней

Представьте, что завтра вам надо сообщить 150 своим работникам новость: брони у вас больше нет, но на работу ехать все равно нужно. Именно это придется сделать каждому предприятию ОПК, на котором работает тысяча военнообязанных специалистов, при сниженной до 85% квоте бронирования.

А когда эти 150 человек будут мобилизованы, придется разбронировывать кого-то из оставшихся 850 – чтобы сохранить квоту. Потом еще и еще, пока на предприятии, которое производит необходимое для Сил обороны Украины вооружение, не останется никого.

Это не прогноз и не преувеличение. Это – механика, которая запускается автоматически в день вступления в силу принятого решения.

Немного контекста: 13 октября Кабмин принял постановление "О некоторых вопросах организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время".

Документ принят с возможностью доработки – в части процентных показателей бронирования на это отведено пять дней. То есть цифра 85% не окончательная. Решение по ней будет приниматься до 18 октября. Это и есть тот короткий промежуток, в котором еще можно не допустить ошибки.

Проект, подготовленный Минэкономики, предусматривает снижение лимита для ОПК и энергетики со 100% до 85%, для теплоснабжения, водоканалов и обращения с отходами – с 75% до 60%.

Параллельно создается Координационный центр при Кабмине из 17 человек: сопредседатели – Минэкономики и Минобороны, в состав входят СБУ, ГУР, Служба внешней разведки, Нацполиция, ПФУ и Гоструда.

Без рекомендации Центра предприятие не получит ни статуса критически важного, ни лимита бронирования свыше 50%. Более того, по рекомендациям координационного центра предприятие может быть лишено статуса критически важного. Решение о повышенном лимите будет действовать до одного года.

То есть предприятия ОПК больше не смогут бронировать 100% своих военнообязанных сотрудников. Определение и подтверждение критичности Министерством обороны будет осуществляться на основании предложений и рекомендаций Координационного центра.

Происходит это не в вакууме. Постоянные тревоги из-за нового поколения российских ударных БпЛА нарушают системную работу предприятий. Масштабнейшие за годы изменения на стратегическом уровне управления требуют времени на адаптацию. Дира в оборонном бюджете ставит под вопрос дальнейшие закупки. Переход на тендерную систему сказывается на методичности закупок.

Массовый ускоренный экспорт и дальше остается амбицией, а не реальностью. Отрасль уже работает на пределе и в то же время государство предлагает ОПК еще одно испытание.

Но вернемся к цифре 85%, она имеет последствия, не прописанные в тексте постановления. Сегодня предприятия имеют ровно столько сотрудников, сколько нужно под уже полученные контракты и прогнозируемые объемы производства. Снятие брони с 15% сразу ставит под вопрос взятые обязательства.

Есть и другая сторона. Любое серьезное расширение производства потребует повторного обращения в Координационный центр, чтобы увеличенное количество сотрудников попало в ту же квоту. То есть норма одновременно вымывает людей с предприятий и блокирует наращивание.

Как это выглядит на практике, видно на любом предприятии, производящем свою продукцию в Украине под обстрелами. Компания-производитель работает в три смены, включая ночную, фактически 24/7.

Во время воздушных тревог все работники покидают производственные помещения и находятся в укрытиях – производство останавливается полностью. Чтобы компенсировать потерянное время и не сорвать государственные контракты, работу приходится организовывать в несколько смен, и каждая нуждается в полноценном кадровом обеспечении.

То есть чем интенсивнее обстрелы, тем больше работников требуется предприятию для выполнения того же контракта. Предложенная же Минэкономики норма действует в противоположном направлении.

К кадровой проблеме добавляется процедурная. В течение второй половины лета 2026 года предприятия ОПК прошли очередной цикл подтверждения критичности. Это требовало значительного ресурса команд, отвечающих за юридическое сопровождение, подготовку налоговой отчетности и в целом создавало атмосферу напряженности.

Теперь этот путь придется пройти заново – в сжатые сроки и уже через Координационный центр, где решение будет приниматься при участии семи ведомств. Каждое согласование такого состава означает задержку из-за необходимости достигать консенсуса.

Текущая модель, при которой Минобороны дает статус критичности на основе предоставленного перечня документов, более логична, гибкая и быстрая. После последнего цикла подтверждения 14% предприятий были отсеяны. Это показывает, что государство придирчиво относится к своим обязанностям, а большинство предприятий ОПК имеющимися возможностями не злоупотребляют.

Теперь же Минобороны теряет не часть полномочий, а саму возможность решать: без рекомендации Центра статус не предоставляется вообще.

Остается вопрос, зачем все это делается. Лавинообразный рост ОПК Украины произошел в 2022-2025 годах. Сегодня общее количество сотрудников отрасли составляет 300-350 тысяч – без такого же радикального прироста за последний год.

Тезис о том, что бронирование в ОПК стало лазейкой для массового избежания мобилизации, этими цифрами не подтверждается. Но другой логики за отказом от 100% бронирования не просматривается.

Допустим все же, что беспокойство относительно злоупотреблений с бронированием искреннее. Если задача – сделать их невозможными, для этого не нужны ни Координационный центр, ни квота.

Если есть подозрения и сомнения, уполномоченные органы имеют право и должны проверять соблюдение критериев предприятиями. Такой механизм предусмотрен действующим законодательством и уже не раз применялся.

Есть искушение преподнести эту ситуацию как историю о том, что производители молодцы, наращивают производство и просят их не трогать. Такая картина будет неполной, а потому ошибочной. Речь идет не об удобстве отрасли. Речь идет об огромном риске потерять возможность изготавливать оружие в момент, когда Украина снова входит в пиковый период уязвимости.

За меньше чем год на посту исполнительного директора ТСУ мои ожидания относительно поддержки отрасли со стороны государства снизились до уровня "не мешайте". До 18 октября еще есть время не создавать себе дополнительных проблем там, где их можно не создавать.