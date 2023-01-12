"Феррари" оставила россиянина в обойме на новый сезон: есть нюанс

Руководство итальянской конюшни Формулы-1 "Феррари" решило закрепить за россиянином Робертом Шварцманом роль резервного пилота на сезон-2023. В прошлом году он являлся тест-пилотом команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autosport .

23-летний россиянин, своевременно оформивший автомобильную лицензию Израиля, продолжит работу в Скудерии. Формально он даже пошел на повышение, ведь потенциально может выступить в одном из гран-при.

Шварцман будет делить с Антонио Джовинацци роль резервного пилота. Правда, российский гонщик будет приезжать только на этапы, которые итальянец будет пропускать из-за участия в марафонской серии WEC. Таких гран-при будет четыре – Саудовская Аравия, Азербайджан, Великобритания и Сан-Паулу.

В течение сезона-2022 Шварцман работал на симуляторе в Маранелло, провел несколько тестовых сессий за рулем болида F1-75 и потренировался на свободных практиках в Остине и Абу-Даби. Недавно росший в Санкт-Петербурге уроженец Тель-Авива провел тесты с командой Индикар "Чип Гэнасси".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Шварцман не захотел выступать под нейтральным флагом как россиянин. Тогда он должен был бы подписать заявление с отказом от поддержки действий России. В свою очередь пилот сменил спортивное гражданство, а войну назвал "ситуацией без победителей".