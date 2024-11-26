Формула-1 неожиданно согласовала приход новой конюшни: что известно

Королева автоспорта подписала договор с американским автогигантом "Дженерал Моторс" о создании новой команды F1. Конюшня будет носить название "Кадиллак".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт чемпионата .

Американская команда станет 11-й конюшней Формулы-1 в 2026 году. Этот сезон F1 начнет с обновленным регламентом.

"Кадиллак" в течение первых двух лет выступлений будет использовать клиентские двигатели. На сезон-2028 "Дженерал Моторс" запланировала разработку собственного двигателя. Тогда же новая команда чемпионата мира получит статус заводской.

Базой "Кадиллака" станет британский Сильверстоун. Там расположена инфраструктура "Андретти Глобал" – партнера "Дженерал Моторс" в продвижении идеи выступлений в F1. Сначала американская династичная команда пыталась приобрести "Заубер", а затем не смогла присоединиться к чемпионату самостоятельно.

Директором конюшни "Кадиллак" в Формуле-1 станет Марио Андретти. Скорее всего, он будет "свадебным генералом" команды. С титулами почетного президента и советника у него будет круг полномочий, подобный роли Ники Лауды в "Мерседесе" в 2012-2019 гг.

Кто такой Марио Андретти

Американский пилот итальянского происхождения, основатель целой гоночной династии. На разных уровнях выступали либо выступают его брат Альдо, сын Майкл, племянники Джон и Адам, внук Марко.

Чемпион Формулы-1 в составе "Лотуса" (1978), до сих пор единственный в истории триумфатор "Дайтоны-500", "Инди-500" и Королевских автогонок одновременно. В F1 провел 14 сезонов (1968-1972, 1974-1982 гг.), выступал за "Лотус", "Марч", "Феррари", "Парнелли", "Альфа Ромео", "Уильямс".

Всего провел 131 гонку в Королевских автогонках, одержал 12 побед, 19 подиумов и 18 поулов. Команды "Андретти" выступают в ряде серий, в частности Индикар и Формуле E. Оставил заметный след в искусстве – имя Андретти часто упоминается в фильмах, песнях, видеоиграх как синоним слова "скорость".