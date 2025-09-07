Формула-1: доминация Ферстаппена и драма "Макларена" на Гран-при Италии

7 сентября, на легендарном автодроме Монца завершилась 16 гонка сезона Формулы-1. Победу на Гран-при Италии одержал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, который стартовал с поула.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.
Голландец, правда, на старте уступил позицию Ландо Норрису, но уже на четвертом круге вернул себе лидерство и удерживал его до финиша.
За Ферстаппеном финишировали два гонщика "Макларена" - Ландо Норрис и Оскар Пиастри. Четвертым стал Шарль Леклер из "Феррари", а пятым - Джордж Рассел из "Мерседеса". Льюис Хэмилтон ("Феррари"), который стартовал 10-м из-за штрафа, поднялся на шестую позицию.
Гонку не смогли завершить Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") и Нико Хюлькенберг ("Заубер"). Последний вообще не стартовал из-за проблем с болидом.
Британская конюшня снова не избежала внутренней драмы. Перед единственным пит-стопом Пиастри был позади Норриса, но командная тактика дала австралийцу шанс выйти вперед.
Из-за задержки на пит-стопе Норриса механиками, Пиастри опередил партнера, однако впоследствии получил приказ вернуть ему позицию.
В итоге Норрис, отыграв у напарника три очка в общем зачете, теперь отстает от него на 31 пункт.
И еще одна интересная деталь: впервые за шесть лет на Монце победу одержал гонщик, который стартовал с поул-позиции.
Гран-при Италии, результаты гонки:
Сошли:
Общий зачет, топ-5
Следующая гонка Формулы-1 - Гран-при Азербайджана - состоится 21 сентября на Городской трассе Баку.