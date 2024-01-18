Формируется "коалиция зла". Путин решил "поджечь мир", - президент Польши

"Я абсолютно уверен, что через 30 лет после распада Советского Союза мы можем сказать, что сейчас мы являемся свидетелями возрождения российского империализма в его кровожадной версии. Без всяких сомнений, Путин решил поджечь мир", - сказал президент Польши.

Самое опасное, по его мнению, то, что на фоне войны РФ против Украины в мире формируется "коалиция зла".

"И она благоприятна не только для Путина, она готова брать на себя полномочия и риск разрушения международного порядка. Модель безопасности, которую мы пытались строить после "холодной войны" сейчас рушится на наших глазах. Основы свободного мира, свобода достоинства и демократия, сейчас рушатся и имеют много врагов. Украина борется не только за свой суверенитет, но и защищает наши демократические ценности. Мы не должны этого забывать", - отметил Дуда.

Он также призвал мировых лидеров не поддаваться усталости из-за войны в Украине.

По словам польского президента, если Путин победит в Украине, это подаст четкий сигнал всему миру и побуждает сторонников России активизировать действия против западного мира.

"Украинцы должны сами решить свое будущее, никто другой не может его разрешить. И конфликт закончится только с полным отступлением Москвы. Они - агрессоры, напавшие на независимую и суверенную страну", - добавил Дуда.

Другие высказывания о Путине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон считает, что сегодняшняя ситуация напоминает события 1930-х годов, а российский диктатор Владимир Путин играет роль Адольфа Гитлера.

Он заявил, что война в Украине остается для него "абсолютным приоритетом номер один". Министр назвал это вызовом для нашего поколения.

Кэмерон сравнил настоящее с событиями перед Второй мировой войной, когда Запад пытался умиротворить Адольфа Гитлера.

"Это все равно, что быть министром иностранных дел или лидером в Европе в 1930-х годах, мы не должны успокаивать Путина. Мы должны противостоять злу, представляющему его вторжение", - сказал глава МИД Британии.