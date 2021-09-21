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При формуванні ціни на руду не повинна враховуватися логістика, це загальносвітова практика, - нардеп

Автор: Наталія Гурковська

У всьому світі, при розрахунку ренти на залізну руду, з індикативної ціни на руду в порту Китаю віднімається логістика, тобто витрати на доставку від українського підприємства до порту Китаю. Але чомусь в Податковому комітеті ВР вирішили відмовитися від світової практики.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Муси Магомедова.

За його словами, розрахунки по логістиці були підготовлені бізнес-асоціаціями та надані нардепам. Але чомусь ці цифри не були взяті до уваги.

"Питання, яке у мене є з цього приводу - чому внутрішню логістику Гетьманцев порахував 10%, це ж економічно необґрунтовано. Тому що всі витрати - портові тарифи, перевалка - в Україні складають 15 доларів, а не 10. Я йому на Комітеті це питання задав, він сказав, що "це моє особисте переконання". Але переконання повинні ґрунтуватися на розрахунках", - висловив упевненість нардеп.

Як повідомлялося, раніше народний депутат Андрій Ніколаєнко заявив, що внесення змін до пункту про ренту прямо під час голосування є "відсебеньками", і цю правку потрібно буде відкоригувати під час засідання ВР.

Також вартість руди на світових ринках станом на вечір понеділка, 20 вересня, оновила антирекорд: за тонну давали всього 94 долара. Таким чином, тільки з серпня руда втратила у вартості майже 100 доларів (тоді вона коштувала 183 долара/тонна).

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