При формуванні ціни на руду не повинна враховуватися логістика, це загальносвітова практика, - нардеп

У всьому світі, при розрахунку ренти на залізну руду, з індикативної ціни на руду в порту Китаю віднімається логістика, тобто витрати на доставку від українського підприємства до порту Китаю. Але чомусь в Податковому комітеті ВР вирішили відмовитися від світової практики.

За його словами, розрахунки по логістиці були підготовлені бізнес-асоціаціями та надані нардепам. Але чомусь ці цифри не були взяті до уваги.

"Питання, яке у мене є з цього приводу - чому внутрішню логістику Гетьманцев порахував 10%, це ж економічно необґрунтовано. Тому що всі витрати - портові тарифи, перевалка - в Україні складають 15 доларів, а не 10. Я йому на Комітеті це питання задав, він сказав, що "це моє особисте переконання". Але переконання повинні ґрунтуватися на розрахунках", - висловив упевненість нардеп.