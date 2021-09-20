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Руда оновила антирекорд: вартість впала до 94 доларів

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Київ, Понеділок 20 вересня 2021 17:37
Руда оновила антирекорд: вартість впала до 94 доларів Фото: ціни на руду на світових ринках знову обвалилися (shutterstock)
Автор: Наталія Гурковська

Вартість руди на світових ринках станом на вечір понеділка, 20 вересня, оновила антирекорд: за тонну давали всього 94 долара. Таким чином, тільки з серпня руда втратила у вартості майже 100 доларів (тоді вона коштувала 183 доллара/тонна).

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані S&P Global Platts.

Аналітики відзначають, що зростання ринку нерухомості в Китаї, як основного споживача сталі, продовжує сповільнюватися.

Крім того, Пекін має намір скоротити викиди СО2 в сталеливарній промисловості, щоб досягти вуглецевої нейтральності до 2060 року.

Очікується, що виробництво сталі буде обмеженим до 2022 року напередодні Зимових Олімпійських ігор і Зимових Паралімпійських ігор, пише ГМК Центр.

Таким чином, надій на відновлення цін на високому рівні залишається все менше.

Як повідомлялося, 16 вересня залізну руду на світових ринках продавали по 113 доларів за тонну.

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