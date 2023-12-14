Работал на оккупантов за "медаль": СБУ объявила предателю подозрение

Правоохранители сообщили о подозрении предателю, штурмовавшему позиции ВСУ на востоке Украины. Захватчики сделали из него пулеметчика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
"Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного предателя, который вступил в оккупационные группировки РФ и воевал против Сил обороны в Донецкой области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские защитники взяли его в плен на Мелитопольском направлении в конце ноября 2023 года.
Как оказалось, пленным был дончанин, в начале полномасштабного вторжения РФ добровольно присоединившийся к одному из мотострелковых полков захватчиков.
"Его назначили на должность пулеметчика, выдали оружие и боеприпасы, а также удостоверение и форменную одежду российского образца", - рассказали в СБУ.
Позже предателя отправили на полигон, где он прошел соответствующую подготовку, и доставили на передовую. Отмечается, что он участвовал в захвате Мариуполя и Волновахи.
"За это злоумышленник был награжден медалью "за боевые заслуги" из рук командования российских войск", - отмечают в Службе безопасности.
Впоследствии его в составе оккупационного подразделения перебросили в Запорожье для сдерживания контрнаступления украинских войск в Пологовском районе.
"Помимо обстрела позиций ВСУ боевик занимался обустройством блокпостов, траншей и огневых точек рашистов на южном фронте", - говорится в сообщении.
В настоящее время злоумышленнику сообщили о подозрении в госизмене. Он находится под стражей.
"Ему грозит пожизненное лишение свободы", - подытожила СБУ.
На днях правоохранители сообщили о подозрении двум коккупантам, которые штурмовали Мариуполь и Волноваху в Донецкой области.
Кроме того, контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента, разведывавшего позиции и маршруты движения ВСУ в Николаевской области и корректировку воздушных ударов оккупантов.
Также в рамках спецоперации был задержан российский агент ФСБ в Одессе, который планировал баллотироваться в Верховную раду, чтобы шпионить для врага.
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