Формат НМТ-2027 могут утвердить с опозданием: Бабак заявил о затягивании рассмотрения

Почему могут затянуть рассмотрение

По его словам, некоторые парламентарии могут попытаться внести в документ правки, в частности об отмене обязательной математики.

"Уже вижу, что некоторые депутаты хотят затянуть процесс и пойти в два чтения, чтобы попытаться правками убрать математику или что-нибудь другое", - отметил Бабак.

Он предположил, что при таком сценарии решения могут быть приняты уже в следующем году. В то же время, подчеркнул депутат, поступающим нужна определенность уже сейчас, ведь они начали готовиться к тестированию.

Какую модель НМТ предлагают сберечь

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом законопроект №15440. Он предполагает сохранение действующей модели НМТ - три обязательных предмета и один на выбор.

Обязательными остаются украинский язык, математика и история Украины. Четвертый предмет поступающий будет выбирать самостоятельно.

Другие параметры тестирования, в частности, продолжительность, количество дней проведения и условия пересложения, будет определять Министерство образования и науки.

Почему обсуждают сокращение предметов

Дискуссия о количестве предметов НМТ продолжается с лета. Глава подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина выступала за сокращение тестирования до трех предметов.

Среди аргументов - истощение детей, воздушные тревоги и неравные условия сдачи теста, особенно в прифронтовых регионах.

Народная депутат Ирина Борзова также поддерживала упрощение вступления. Она объясняла это необходимостью удержать украинских выпускников в отечественных университетах, ведь часть молодежи выбирает обучение за границей из-за более простых условий поступления.

Сам Бабак выразил уверенность в том, что парламент поддержит рекомендацию комитета и сохранит действующую модель НМТ.