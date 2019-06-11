ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Forbes назвав список найбільш високооплачуваних спортсменів 2019 року

Новини » Суспільство    11.06.2019 - 21:21
Forbes назвав список найбільш високооплачуваних спортсменів 2019 року
Фото: Ліонель Мессі (facebook.comfcbarcelona)

Ліонель Мессі очолив рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів у світі

Нападник іспанської "Барселони" і збірної Аргентини з футболу Ліонель Мессі очолив рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів у світі за підсумками 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на список Forbes.

За даними журналу, сукупний дохід футболіста склав 127 млн доларів. З них 35 млн доларів - результат комерційних угод з рядом відомих брендів.

у Першу трійку списку складають футболісти. На другому місці знаходиться форвард італійського "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду з доходом 109 млн доларів. При цьому за спонсорських надходжень - 44 млн доларів - він випереджає Мессі. На третій сходинці рейтингу - нападаючий французького ПСЖ і збірної Бразилії Неймар, чий сукупний дохід становить 105 млн доларів (30 млн доларів) з них - спонсорські.

Список спортсменів, не причетних до футболу, відкриває розташований на четвертій сходинці мексиканський боксер Сауль Альварес. Він заробив 94 млн доларів. Компанію йому складає швейцарський тенісист Роджер Федерер, який заробив на 600 тис. доларів менше.

У топ-100 рейтингу потрапила лише одна жінка - американська тенісистка Серена Вільямс. Вона зайняла 63-е місце з доходом в 29,2 млн доларів.

Нагадаємо, засновник американської компанії Amazon Джефф Безос за версією журналу Forbes залишився на першій позиції в рейтингу найбагатших людей планети.

Мессі визнаний кращим гравцем матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "Барселона" має намір запропонувати Мессі довічний контракт
Новини України ForbesМесси
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся