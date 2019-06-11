Forbes назвав список найбільш високооплачуваних спортсменів 2019 року

Фото: Ліонель Мессі (facebook.comfcbarcelona)

Ліонель Мессі очолив рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів у світі

Нападник іспанської "Барселони" і збірної Аргентини з футболу Ліонель Мессі очолив рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів у світі за підсумками 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на список Forbes.

За даними журналу, сукупний дохід футболіста склав 127 млн доларів. З них 35 млн доларів - результат комерційних угод з рядом відомих брендів.

у Першу трійку списку складають футболісти. На другому місці знаходиться форвард італійського "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду з доходом 109 млн доларів. При цьому за спонсорських надходжень - 44 млн доларів - він випереджає Мессі. На третій сходинці рейтингу - нападаючий французького ПСЖ і збірної Бразилії Неймар, чий сукупний дохід становить 105 млн доларів (30 млн доларів) з них - спонсорські.

Список спортсменів, не причетних до футболу, відкриває розташований на четвертій сходинці мексиканський боксер Сауль Альварес. Він заробив 94 млн доларів. Компанію йому складає швейцарський тенісист Роджер Федерер, який заробив на 600 тис. доларів менше.

У топ-100 рейтингу потрапила лише одна жінка - американська тенісистка Серена Вільямс. Вона зайняла 63-е місце з доходом в 29,2 млн доларів.

Нагадаємо, засновник американської компанії Amazon Джефф Безос за версією журналу Forbes залишився на першій позиції в рейтингу найбагатших людей планети.