Forbes назвав ім'я найбагатшої людини планети

За рік статки Джеффа Безоса зросла на 19 мільярдів

Основатель американской компании Amazon Джефф Безос по версии журнала Forbes остался на первой позиции в рейтинге самых богатых людей планеты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

По данным журнала, состояние Джеффа Безоса выросло за год на 19 миллиардов долларов и составляет на сегодня 131 миллиард долларов.

В прошлом году Безос стал первым, кто возглавил список миллиардеров Forbes с капиталом 100 млрд долларов и более. Хотя акции Amazon упали со своего пика в 2 012 долларов за акцию в августе, они все еще стоят больше, чем год назад.

"Большой вопрос сейчас заключается в том, сможет ли он удержать свое огромное состояние после новостей о своем предстоящем разводе. 9 января он объявил в Твиттере, что он и его жена Маккензи планируют расстаться после 25 лет брака", - отмечает журнал.

Напомним, по итогам 2018 года американская компания Amazon нарастила чистую прибыль в три раза - до 10,1 млрд долларов. В сравнении с 2017 годом годовая чистая прибыль увеличилась более чем в три раза - тогда прибыль составила 3 млрд долларов.

В начале 2019 года Amazon впервые стала самой дорогой публичной компанией в мире - ее рыночная капитализация сейчас составляет 797 миллиардов долларов.