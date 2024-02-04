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Forbes написал о 500 танках РФ для наступления на Купянск. В ОВА отреагировали

Иллюстративное фото: Forbes написал о 500 танках РФ для наступления на Купянск (facebook com synegubov official)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация планирует масштабное наступление на Купянск и взимает туда вооружение. Однако Вооруженные силы Украины уже полгода сдерживают россиян и готовы реагировать на любое развитие событий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова и Forbes.

Что предшествовало

Сегодня в СМИ распространилась информация, что Россия якобы стягивает в Купянск 500 танков, до 600 единиц боевых машин, сотни гаубиц и 40 тысяч войск. Издание заявляет, что захват Купянска - это основная цель россиян.

"Кусочек Харькова был бы подарком Путину на день выборов от российской армии в Украине", - пишет Forbes.

В то же время издание заявляет, что количество украинских войск на указанной части фронта около 20 000 военных и сотни танков, боевых машин и гаубиц.

"Но для украинцев не проблема людей и транспорта. Проблема в боеприпасах. США были одним из самых больших доноров 155-миллиметровых снарядов для лучших украинских гаубиц, а республиканцы в Конгрессе США прекратили помощь Украине. С тех пор ежедневный запас снарядов для украинских военных сократился на две трети - до 2000 снарядов. В то же время, российские силы выпускают до 10 000 снарядов в день благодаря постоянным поставкам боеприпасов из Северной Кореи", - пишет Forbes.

Заявление Харьковской ОВА

Как пояснил Синегубов, российская армия на указанном направлении наступает с февраля 2022 года. До этого времени оккупанты не оставляли намерений снова отвоевать освобожденные территории, ведь для них это логистически важное направление.

"Поэтому каждый день враг не прекращает наносить удары: КАБы, ФАБы, артиллерия, РСЗО, дроны - РФ применяет на Купянщине весь арсенал оружия", - написал он.

Он отметил, что уже более полугода на всех участках фронта идут тяжелые бои, а россияне ведут штурмовые действия высокой интенсивности.

"Но ВСУ все это время отражают атаки врага, мы постоянно усиливаем обороноспособность всей области. Вооруженные силы готовы к любым дальнейшим сценариям, действиям противника и быстрому реагированию на результаты разведки", - подчеркнул он.

Боевые действия под Купянском

Напомним, 28 января спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил о том, что российские оккупационные войска не имеют стратегических успехов на востоке Украины. Но враг пытается наступать, об этом свидетельствует количество уничтоженной техники врага.

В конце января глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что на Купянском направлении оккупанты возобновили интенсивность наступательных действий. Бои ведутся в районе населенных пунктов Синьковка и Табаевка.

По словам представителя Сухопутных сил, Купянское направление для противника остается приоритетным, и россияне пытаются недалеко от Синьковки и Табаевки продолжать совершать наступательные действия.

Детальнее о ситуации под Купянском, а также о возможных угрозах дальнейшего наступления на Харьков и область, - в материале РБК-Украина.

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Война России против УкраиныКупянск