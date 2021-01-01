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ФОПів першої групи звільнили від єдиного податку за січень-травень 2021 року

Київ, П'ятниця 01 січня 2021 15:04
ФОПів першої групи звільнили від єдиного податку за січень-травень 2021 року
Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Фізичні особи - підприємці першої групи за грудень 2020 року та січень - травень 2021 року звільнені від сплати єдиного податку. Звільнення не застосовується у разі порушення такими ФОПами умов застосування першої групи платників єдиного податку.

Про це повідомляє прес-служба Державної податкової служби (ДПС).

"У вказаних періодах податкові органи не будуть здійснювати нарахування єдиного податку для зареєстрованих фізичних осіб - підприємців - платників єдиного податку першої групи", - йдеться в повідомленні.

Згідно з Податковим кодексом, перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 млн гривень. Єдиний податок становить 5% від доходів.

Відзначимо, для фізичних осіб-підприємців з 1 січня 2021 року скасовується обов’язковість ведення паперової книги обліку доходів. Реєстрація книги в контролюючих органах також скасовується.

Нагадаємо, Державна податкова служба оприлюднила нові небюджетні рахунки 3556 для сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ). Нові рахунки для сплати ЄСВ набирають чинності з 1 січня 2021 року.

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