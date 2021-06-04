ФОПам дозволять займатися готельним бізнесом: коли закон набере чинності

Сьогодні був опублікований закон про розширення кола суб'єктів надання готельних послуг. ФОПам планують дозволити називати невеликі заклади готелями.
Документ оприлюднений у виданні "Голос України".
Однак закон набирає чинності з 1 січня 2023 року і вводиться у дію через три місяці з дня набрання ним чинності.
Він дає право не тільки власникам, але і користувачам подавати заяву про встановлення об'єктам туристичної інфраструктури відповідної категорії. Йдеться про готелі та інші об'єкти, призначені для надання послуг з розміщення людей, заклади харчування, курортні установи.
Категорії готелям встановлює Державне агентство з туризму та курортів (Держтуризмкурорт України) терміном на п'ять років. Види готелів визначає Кабінет міністрів.
Нагадаємо, в кінці травня глава держави Володимир Зеленський підписав відповідний законопроект №2673.
Як писало РБК-Україна, у другому читанні даний проект закону Верховна рада підтримала в кінці квітня.
Цей закон Рада прийняла за основу на початку вересня 2020 року.