ФОПам дозволили займатися готельним бізнесом: Зеленський підписав закон

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави .

Президент підписав закон "Про внесення змін до закону України" Про туризм" щодо розширення кола суб'єктів надання готельних послуг "№ 1441-IX, який Верховна рада ухвалила 29 квітня 2021 року.

"Документ має на меті створення сприятливих умов для розвитку готельної інфраструктури в Україні і, як наслідок, збільшення популярності внутрішнього туризму. Серед іншого закон дозволяє фізичним особам-підприємцям надавати готельні послуги", - йдеться в повідомленні.

Також документ дає право не тільки власникам, а й користувачам подавати заяву про встановлення об'єктам туристичної інфраструктури відповідної категорії. Йдеться про готелі та інші об'єкти, призначені для надання послуг з розміщення людей, заклади харчування, курортні установи тощо.

Категорії готелям встановлює Державне агентство України з туризму та курортів (Держтуризмкурорт України) строком на п'ять років. Види готелів визначає Кабінет міністрів України.

"Закон набирає чинності з 1 січня 2023 року і вводиться в дію через три місяці з дня набрання чинності", - наголошується в повідомленні.