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ФОПам скасують штрафи за відсутність касових апаратів: на який термін

Автор: Марія Кучерявець

ФОПам не нараховуватимуть штрафи за відсутність касових апаратів у січні, через збої в роботі системи програмних РРО. Загалом до кінця року штрафи можуть зменшити на 90%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Комітету ВР з фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева в інтерв'ю УНІАН.

"Жодної перевірки ФОПів в січні щодо не видання чеків не було. Тому штрафи не нараховані за січень. Для того, аби зняти будь-які питання, ми скасуємо взагалі штрафи за січень", - пояснив Гетьманцев.

За його словами, штрафи можуть бути скасовані в лютому-березні, коли парламент зможе поставити це питання на голосування.

"Буду просити депутатів проголосувати за це...І як раз позиція скасувати штрафи за січень у мене є. І є позиція суттєво зменшити на 90% штрафи на увесь рік для тих, хто встановив РРО", - резюмував Гетьманцев.

Нагадаємо, Верховна рада планує схвалити закон про скасування штрафів для ФОПів, які не встановили касові апарати.

Додамо, з 1 січня 2022 року платники єдиного податку другої-четвертої груп, які проводять готівкові розрахунки, зобов'язані застосовувати у своїй діяльності реєстратори розрахункових операцій та / або програмні реєстратори розрахункових операцій.

Зазначимо, за порушення ФОПам передбачено штраф у розмірі 100% вартості проданих з порушенням товарів, а за наступні - вже 150% вартості товару.

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ФОПКасові апарати