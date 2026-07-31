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ФОП не успел подать декларацию: можно ли избежать штрафа

06:40 31.07.2026 Пт
2 мин
Есть законные основания, по которым можно избежать штрафа
aimg Валерия Абабина
Фото: налоговая декларация (Виталий Носач РБК-Украина)

ФОП, пропустивший срок подачи декларации, рискуют получить штрафные санкции. Однако в некоторых случаях штраф можно избежать.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала партнер юридической компании Expatpro Татьяна Ященко.

Что делать в первую очередь

Подать декларацию нужно как можно скорее. Пропущение сроков приводит к наложению штрафных санкций.

Способы подачи декларации

Юрист выделила три варианта. Первый – отправить бумажную декларацию по почте с уведомлением о вручении и описанием вложения. Второй – подать документ в электронной форме через Электронный кабинет налогоплательщика или приложение "Действие". Третий – принести декларацию лично в центр обслуживания плательщиков по месту учета.

Наиболее оперативным способом остается представление декларации в электронной форме.

Какие основания во избежание штрафа

Если есть серьезные основания для пропуска срока подачи, ФЛП может обратиться в налоговую по месту учета с ходатайством о неприменении штрафных санкций.

Например, если из-за обстоятельств, вызванных военным положением или другими форс-мажорными ситуациями налогоплательщик потерял возможность своевременно рассчитаться с бюджетом или отчитаться, он должен официально уведомить об этом налоговую службу и предоставить документальные доказательства.

Оплатить штраф можно только после того, как налоговая пришлет соответствующее налоговое уведомление-решение.

Напомним, размер штрафа за неподачу или несвоевременную подачу декларации составляет 340 гривен . Если ФЛП допустил это нарушение вторично в течение года, сумма штрафа растет до 1020 гривен.

Ранее юристы объясняли , что во время действия военного положения ФЛП могут избежать штрафов за несвоевременную подачу деклараций, если подтвердят невозможность выполнения этой обязанности через форс-мажор.

В то же время, отсутствие средств на счету форс-мажором не считается.

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