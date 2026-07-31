ФОП не успел подать декларацию: можно ли избежать штрафа

Что делать в первую очередь

Подать декларацию нужно как можно скорее. Пропущение сроков приводит к наложению штрафных санкций.

Способы подачи декларации

Юрист выделила три варианта. Первый – отправить бумажную декларацию по почте с уведомлением о вручении и описанием вложения. Второй – подать документ в электронной форме через Электронный кабинет налогоплательщика или приложение "Действие". Третий – принести декларацию лично в центр обслуживания плательщиков по месту учета.

Наиболее оперативным способом остается представление декларации в электронной форме.

Какие основания во избежание штрафа

Если есть серьезные основания для пропуска срока подачи, ФЛП может обратиться в налоговую по месту учета с ходатайством о неприменении штрафных санкций.

Например, если из-за обстоятельств, вызванных военным положением или другими форс-мажорными ситуациями налогоплательщик потерял возможность своевременно рассчитаться с бюджетом или отчитаться, он должен официально уведомить об этом налоговую службу и предоставить документальные доказательства.

Оплатить штраф можно только после того, как налоговая пришлет соответствующее налоговое уведомление-решение.