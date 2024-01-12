Без ФОП и зарплат по 35 тысяч. Какими будут новые правила брони от мобилизации

При подготовке материала использовались: закон о мобилизационной подготовке и мобилизации, постановление Кабмина о порядке бронирования военнообязанных, приказы Министерства обороны, комментарии источников РБК-Украина во власти.

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Приоритет - важность для экономики. Что изменится в правилах бронирования

Бронирование военнообязанных необходмо для обеспечения работы органов власти, местного самоуправления, а также предприятий, учреждений и организаций в особый период. Другими словами, это отсрочка от мобилизации (призыва) для ключевых работников. Благодаря брони они остаются на своих должностях и не могут быть мобилизованы.

Возможность забронировать работника предусмотрена законами "О мобилизационной подготовке и мобилизации", "О воинской обязанности и военной службе" и "О правовом режиме военного положения". Особенности бронирования урегулированы постановлением Кабинета министров №76 от 27 января 2023 года.

Кроме того, процедуру регулирует ряд подзаконных актов Минобороны, но большинство из них предназначены для служебного пользования и отсутствуют в публичном доступе. Мобилизация продолжается с 24 февраля 2022 года, призвать на службу могут мужчин от 18 до 60 лет, без отсрочки и пригодных по состоянию здоровья. Один из видов отсрочки - как раз специальный воинский учет в ТЦК для забронированных.

Еще в конце прошлого года президент Владимир Зеленский поручил разработать формат бронирования с учетом вклада военнообязанных в экономику.

Изначально речь шла об идее предоставить бронь наемным сотрудникам и физлицам-предпринимателям, чей ежемесячный налоговый платеж составляет около 6500 гривен (налог на доходы или единый налог для ФОПов). Если говорить о наемных работниках, то речь шла об украинцах, которые зарабатывают свыше 35000 гривен в месяц.

Фото: власть меняет подход и приоритет в бронировании отдают тем, кто важен для экономики (Getty Images)

Однако, по информации РБК-Украина, в ходе дальнейшего обсуждения этой инициативы сначала решили исключить ФОПов из этого механизма. Во власти увидели потенциальный риск злоупотреблений гражданами упрощенной системой налогообложения, чтобы избежать мобилизации. А вскоре решили отказаться и от условия по высокой сумме налогов для наемных работников. Его оставят только как дополнительный критерий.

Источники РБК-Украина во власти поясняют, что причиной такого решения стала преимущественно негативная реакция общества на инициативу. После чего этот вопрос, по словам собеседников, был согласован и с Офисом президента.

"У людей могло сложиться впечатление, что власть хочет делить украинцев на бедных и богатых, бедные воюют, богатые якобы откупаются от службы. Чтобы избежать такого недопонимания, решили изменить подход - критерий по сумме уплаченных налогов будет учитываться, но он будет дополнительным, а главное условие - это приоритетность для экономики сферы деятельности предприятия, чьи сотрудники могут быть забронированными", - рассказал информированный собеседник.

Как ожидается, зменения будут внесены в постановление Кабинета министров №76. К настоящему времени финальный проект правок, над которым работает Минэкономики, еще не готов и не был передан на утверждение правительству.

Вероятно, правила бронирования сотрудников по экономическому принципу будут презентованы и утверждены параллельно с принятием Верховной радой нового закона о мобилизации.

Как работает порядок и кто может быть забронирован сейчас

Общий порядок включает несколько шагов. Сначала работодатель подает предложение, например, в военную администрацию, с обоснованием необходимости бронирования. Причем нужно предоставить максимально детальное объяснение, как предприятие участвует в поддержке национально экономики или обеспечении Вооруженных сил.

Органы власти согласовывают предложение с военными, после чего оно подается Министерству экономики, которое принимает окончательное решение. Затем его направляют Министерству обороны и органу, который подал предложение. Генштаб передает информацию в территориальные центры комплектования (ТЦК), которые берут военнообязанных на специальный учет. Кроме того, забронированным выдается выписка, подтверждающая отсрочку.

Согласно ст. 25 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", бронированию подлежат те, кто работают:

в органах государственной власти и местного самоуправления

на предприятиях, в учреждениях и организациях, для которых установлены мобилизационные задания

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые производят товары (работы и услуги) для Вооруженных сил Украины и других военных формирований

на критически важных предприятиях, в учреждениях и организациях (критерии и порядок устанавливает Кабинет министров

Эти забронированные работники также не подлежат принятию на службу в военном резерве.

Как забронировать своего работника

Бронирование осуществляется согласно решению Министерства экономики по спискам военнообязанных, согласованным Генштабом ВСУ (военнообязанных, которые стоят на воинском учете в СБУ и Службе внешней разведке, - по спискам, согласованным с ними).

Забронированным предоставляется отсрочка от мобилизации, но ее срок не может превышать:

срока проведения мобилизации - для работающих в органах власти

6 месяцев - для работающих на вышеназванных предприятиях, в организациях и учреждениях

Списки на бронирование подаются в бумажной или электронной форме.

Фото: списки забронированных в обязательном порядке согласовываются с военными (facebook.com OOTCKSP)

Для органов государственной власти и других органов. Чиновники категорий "А" и "Б", руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов с юрисдикцией на всей территории Украины, их заместители и так далее подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности. Количество подлежащих бронированию должно составлять 50% от числа военнообязанных.

Для органов местного самоуправления. Военнообязанные, которые занимают должности 1-4 категории, подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности. Количество подлежащих бронированию должно составлять 50% от числа военнообязанных.

Для предприятий, учреждений и организаций с мобилизационными заданиями. Списки подаются с обоснованием, в котором указывается информация об учетных данных военнообязанных. Руководители таких предприятий, а также работники топливно-энергетического комплекса (перечень устанавливает Минэнерго) должны быть забронированы независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности.

Количество подлежащих бронированию должно составлять 50% от числа военнообязанных. Но в случае обоснованной потребности может превышать 50%. А к предприятиям ТЭК не применяется данное ограничение.

Орган, который установил мобилизационное задание, проверяет списки и в срок не более 5 рабочих дней подает его на согласование в Генштаб ВСУ (СБУ, Служба внешней разведки).

Для предприятий, который поставляют продукцию для ВСУ и других военных формирований. Списки подаются в центральные органы, которые управляют ВСУ, другими формированиями, СБУ или в Минстратегпром. В обосновании указываются данные о производстве товаров, выполнении работ или предоставления услуг с учетными данными военнообязанных.

Руководители таких предприятий и их заместители, а также работники предприятий, учреждений и организаций ТЭК, подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности. Количество подлежащих бронированию должно составлять 50% от числа военнообязанных (на ТЭК ограничение не распространяется). Если есть обоснованная потребность, можно забронировать больше 50%. Проверенные списки передаются на согласование с военными в срок не более 5 рабочих дней.

Для критически важных предприятий. Списки подаются в областные военные администрации. Руководители таких предприятий, их заместители, а также работники предприятий ТЭК (согласно перечню Минэнерго), а также работники специализированных учреждений ООН, донорских учреждений, исполнители международной технической помощи, международных организаций, международных и украинских гуманитарных организаций подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности.

Количество подлежащих бронированию должно составлять 50% от числа военнообязанных на предприятии. В случае обоснованной потребности могут бронировать больше 50%. Проверенные списки подаются на согласование с военными в течение 5 рабочих дней.

Генштаб ВСУ (СБУ, Служба внешней разведки) согласовывают списки в срок не более 10 рабочих дней и подают их Минэкономики, которое принимает окончательное решение о бронировании в течение 5 рабочих дней. Таким образом, от подачи списков, например, предприятием, до финального решения должно пройти не более 20 рабочих дней.

Причем указание в решении Минэкономики неправильных ФИО, года рождения, военно-учетной специальности, наименования и местонахождения органа или предприятия, кода ЕГРПОУ может быть основанием для отказа от брони.

Как подтвердить наличие брони и в каких случаях ее аннулируют

Минэкономики направляет решение о бронировании органам власти, которые подавали списки, а также Генштабу ВСУ (СБУ, Служба внешней разведки). В течение 3 дней военные ставят в известность соответствующие ТЦК.

Орган государственной власти или предприятие выдает работнику выписку, заверенную подписью руководителя и печатью (при наличии). Этот документ подтверждает предоставление отсрочки. Выписка выдается под роспись.

Фото: если бронь одобрена, военные в течение трех дней должны уведомить ТЦК, а военнообязанный на работе получает подтверждающую выписку (Getty Images)

После этого в течение 5 дней со дня выдачи выписки уведомление о брони направляется в ТЦК для зачисление такого военнообязанного на специальный воинский учет. ТЦК обязан поставить на специальный учет в срок не более 5 рабочих дней.

Предоставленная бронь аннулируется, если:

истек срок действия

завершено выполнение мобилизационного задания

завершено производство товаров (работ и услуг) для военных

предприятие лишилось статуса критически важного

орган власти, местного самоуправление, предприятие или компания ликвидированы

военнообязанный уволился

Аннулирование проводится решением Минэкономики на основании документов, которые подают органы власти или предприятия. После такого решения у военнообязанного в течение 5 дней должны изъять выписку о брони, а также уведомить ТЦК.

Какие предприятия относятся к критически важным

Критически важным для экономики или жизнедеятельности населения предприятие является, если соответствует нескольким критериям.

Налоги. Общая сумма уплаченных платежей в государственный и местные бюджеты (кроме таможенных платежей) и сумма ЕСВ должна превышать 1,5 млн евро в год.

Валютные поступления. Сумма, кроме кредитов и ссуд, за отчетный налоговый год должна превышать 32 млн евро.

Значение. Предприятия должно иметь стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Такие предприятия указаны в перечне, утвержденном постановлением Кабмина от 4 марта 2015 г. № 83. Кроме того, к критическим могут отнести предприятия, которые важны для территориальных громад. Такие критерии устанавливаются с учетом потребностей этих громад.

Отсутствие долгов. Не должно быть задолженностей по уплате ЕСВ, что подтверждается соответствующей справкой или выдержкой из информационный системы органов Налоговой службы.

Высокая зарплата. Размер средней заработной платы на предприятии за последний календарный квартал должен быть не ниже средней заработной платы в регионе за IV квартал 2021 года (в соответствии с данными Госстата).

Еще один критерий - резидентство в "Дія Сіті".

Фото: работники украинских и зарубежных гуманитарных организаций подлежат бронированию без ограничений по количеству (UkrzalInfo )

К критически важным также относятся специализированные учреждения ООН, зарубежные дипломатические учреждения в Украине, представительства донорских учреждений, исполнители проектов международной технической помощи, представительства международных организаций, международные и украинские гуманитарные организации.

Кто и почему не подлежит бронированию

Есть две категории, которые не подлежат бронированию, даже если работают на вышеуказанных важных предприятиях. Это предусмотрено законодательством Украины и приказами высшего военного руководства.

В частности, не могут быть забронированы те, кто имеет право на отсрочку от мобилизации согласно ст. 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". То есть лица с инвалидностью, многодетные родители, родители-одиночки, родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью, нардепы, студенты, работники сферы образования и так далее.

Кроме того, есть отдельное письмо Минобороны, в котором указано, что согласно решению главнокомандующего ВСУ, Министерство экономики не должно бронировать военнообязанных с дефицитными военно-учетными специальностями.

Для рядовых, сержантов и старшин список обширный. Это ракетные специальности, снайперы, танкисты, специальности боевых машин и БТР, артиллеристы, саперы, летчики, операторы БПЛА, ремонтные специальности, водолазы, связисты и так далее.

Для офицеров - по группам военно-учетных специальностей. В частности, боевое применение механизированных, танковых, десантно-штурмовых войск и морской пехоты, ракетных войск, артиллерии, авиации, морских сил, Сил специальных операций, разведка, инженерные войска и другие.