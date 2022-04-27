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ФОП, "еМалятко" та весілля через смартфон. У "Дія" готують нові послуги

Фото: віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що в "Дія" повертаються старі сервіси, які тимчасово були недоступні через питання безпеки. Також з'являться нові послуги, наприклад, укладення шлюбу через смартфон.

Цими напрацюваннями він поділився в інтерв'ю РБК-Україна.

"Зараз ми розвиваємо та вдосконалюємо послуги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО): отримання статусу та виплат. Плануємо ще деякі нові соціальні послуги та фінтех-продукти. Наша мета незмінна - відцифрувати всі послуги, які є в нашій державі, зробити їх онлайн", - розповів він.

За словами міністра, зараз робота здебільшого йде над тим, що "вже для всіх зрозуміло".

"Наприклад, зараз хочемо перенести "єМалятко" в мобільний додаток "Дія", щоб людина, коли народилася дитина, могла її зареєструвати з власного смартфона. Хочемо комплекс послуг для ФОП також зробити доступним на смартфоні, а не лише на порталі", - додав Федоров.

Міністр також пообіцяв - незабаром і шлюб можна буде укласти, не виходячи з дому.

"Ми поки що зробили на порталі можливість подати документи онлайн. Але, гадаю, що ми змінимо філософію цієї послуги, щоб можна було на смартфоні не просто подати документи, а й зареєструвати шлюб", - додав Федоров.

Як повідомлялось, раніше Федоров розповів, що мережа Starlink в Україні становлять понад 10 тис.терміналів. Поки що вони працюють безкоштовно, де розміщуються.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 63-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Михайло Федоров