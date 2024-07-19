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Фонсека забрал в "Милан" триумфатора Евро-2024 и запустил эффект домино для Довбика

Фото: Альваро Мората вернулся в Серию А (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорцив

Капитан сборной Испании Альваро Мората сменил мадридский "Атлетико" на итальянский "Милан".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

31-летний форвард присоединился к "россонери". Ранее он выступал в чемпионате Италии за туринский "Ювентус".

Мората подписал с "Миланом" контракт на 4 года. Договор будет предусматривать опцию продления сотрудничества еще на сезон. В новой команде он будет выступать под 7-м номером. "Атлетико" получил за нападающего 13 млн евро.

В рядах "матрасников" Мората провел 6 сезонов с двухлетним перерывом на выступления за "Юве". Ранее он также защищал цвета лондонского "Челси" и мадридского "Реала". Недавно форвард выиграл Евро-2024 с "Фурией Рохой".

Трансфер Мораты в "Милан" предположительно открыл дорогу на "Ванда Метрополитано" для Артема Довбика. Украинец из испанской "Жироны" входит в сферу интересов "Атлетико" и может заменить чемпиона Европы в Мадриде.

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

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