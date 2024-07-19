Фонсека забрал в "Милан" триумфатора Евро-2024 и запустил эффект домино для Довбика

31-летний форвард присоединился к "россонери". Ранее он выступал в чемпионате Италии за туринский "Ювентус".

Мората подписал с "Миланом" контракт на 4 года. Договор будет предусматривать опцию продления сотрудничества еще на сезон. В новой команде он будет выступать под 7-м номером. "Атлетико" получил за нападающего 13 млн евро.

В рядах "матрасников" Мората провел 6 сезонов с двухлетним перерывом на выступления за "Юве". Ранее он также защищал цвета лондонского "Челси" и мадридского "Реала". Недавно форвард выиграл Евро-2024 с "Фурией Рохой".

Трансфер Мораты в "Милан" предположительно открыл дорогу на "Ванда Метрополитано" для Артема Довбика. Украинец из испанской "Жироны" входит в сферу интересов "Атлетико" и может заменить чемпиона Европы в Мадриде.