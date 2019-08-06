На тлі торгової війни з Китаєм у США стався обвал на ринку акцій

На тлі торгової війни з Китаєм у Сполучених Штатах Америки стався обвал на ринку акцій. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Вказано, що 5 серпня відбулося найбільше падіння курсів акцій за цей рік.

Зокрема, індекс S&P500, до якого входять 500 найбільших американських компаній, впав на 3 відсотки, індекс Dow Jones - на 2,9 відсотка, Nasdaq - на 3,5 відсотка.

Нагадаємо, Міністерство фінансів Сполучених Штатів внесло Китай у список країн, що маніпулюють валютою. В американському міністерстві зазначили, що влада Китаю, діючи на зарубіжних валютних ринках, навмисно занижує курс юаня.

У Мінфіні США підкреслили, що подібна поведінка є порушенням зобов'язань, які Китай взяв на себе в G20 і закликали його підвищити прозорість своїх цілей і операцій на валютному ринку і по управлінню резервами.

Так, Народний банк Китаю 5 серпня встановив середній обмінний курс на рівні 6,9225 юаня за долар. У ході торгів курс китайської валюти знизився до мінімального за останні 10 років рівня - 7,0292 юаня за долар.

Як писало РБК-Україна раніше, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звинуватив Китай у маніпуляції валютою на тлі торгової війни країн.