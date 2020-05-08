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На тлі пом'якшення карантину в Барселоні відкрилися пляжі

Новини » Коронавірус     08.05.2020 - 12:54
На тлі пом'якшення карантину в Барселоні відкрилися пляжі
Ілюстративне фото (flickr)

Відвідувати пляжі жителі Барселони зможуть з 6 до 10 ранку

Жителям Барселони дозволили відвідувати пляжі в обмежений час на тлі ослаблення карантину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters

Відвідувати пляжі жителі зможуть з 6 до 10 ранку. Дозволено також плавати і займатися бігом. Повідомляється, що жителі Каталонії зможуть відвідувати прибережную зону під наглядом поліції, оскільки епідеміологічна ситуація в країні все ще залишається складною.

Сьогодні уряд Іспанії має вирішити, які регіони країни зможуть перейти до другої фази чотирьохетапного плану виходу з карантину. Всього коронавірусом заразилися 256 тис. іспанців, близько половини всіх випадків сталося в Мадриді і Каталонії.

"Є дві області, які найбільш сильно постраждали від епідемії - Мадрид і Барселона - і, можливо, розумно, щоб у цих двох районах вихід з карантину йшов повільніше", - заявив віце-прем'єр Пабло Іглесіас.

Результати рішення уряду будуть офіційно опубліковані в суботу. Іспанія прагне повернутися до нормального життя до кінця червня.

На цьому тижні Іспанія запровадила перший етап пом'якшення обмежень. Людям дозволили займатися спортом на повітрі, також відновили роботи невеликі магазини і перукарні. На наступному етапі планується частково дозволити роботу барів, ресторанів і релігійних зібрань.

На четвертому етапі, який очікується приблизно в кінці червня, повноцінно відкриються пляжі, а обмеження на роботу магазинів та ресторани будуть ще більш ослаблені.

Вчора конгрес Іспанії схвалив прохання уряду про продовження дії надзвичайного стану в країні до 24 травня. Це вже четверте продовження надзвичайного стану в Іспанії.

Раніше повідомлялося, що з початку пандемії, коронавірус забрав життя понад 26 тис. іспанців. Загальне число смертельних випадків в країнах Євросоюзу перевищує 150 тис.

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