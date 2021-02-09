На тлі зростання захворюваності: у Бельгії можуть пом’якшити карантин

Прем’єр-міністр Александр Де Кроо навів три фактори, чому карантин може бути пом’якшений.

"По-перше, зростання кількості нових випадків відбувається на тлі більшої кількості тестів з виявлення інфекції. По-друге, кількість госпіталізації до лікарень та кількість пацієнтів у реанімаціях продовжує знижуватися. Третій елемент, який є найбільш фундаментальним - в країні почалася вакцинація", - йдеться у повідомленні.

За словами урядовця, у будинках для догляду за літніми людьми всі мешканці й персонал отримали, принаймні, одне щеплення проти коронавірусу, що зменшило групу ризику та навантаження на лікарні.

Водночас провідні вірусологи країни застерігають уряд від пом’якшення обмежень.