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На тлі зростання захворюваності: у Бельгії можуть пом’якшити карантин

Автор: Даша Харченко

Уряд Бельгії допускає пом’якшення карантинних обмежень, введених через пандемію коронавірусу. Водночас в країні зростають показники захворюваності.

Про це повідомляє The Brussels Times.

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Прем’єр-міністр Александр Де Кроо навів три фактори, чому карантин може бути пом’якшений.

"По-перше, зростання кількості нових випадків відбувається на тлі більшої кількості тестів з виявлення інфекції. По-друге, кількість госпіталізації до лікарень та кількість пацієнтів у реанімаціях продовжує знижуватися. Третій елемент, який є найбільш фундаментальним - в країні почалася вакцинація", - йдеться у повідомленні.

За словами урядовця, у будинках для догляду за літніми людьми всі мешканці й персонал отримали, принаймні, одне щеплення проти коронавірусу, що зменшило групу ризику та навантаження на лікарні.

Водночас провідні вірусологи країни застерігають уряд від пом’якшення обмежень.

Раніше стало відомо, що уряд Бельгії продовжив чинність обмежувальних заходів через пандемію коронавірусу до 1 квітня. Крім того, планують запровадити систему штрафів для тих, хто уникає обов’язкового тестування.

Нагадаємо, у Бельгії посилили правила для туристів, які в'їжджають в країну на автобусі або поїзді. До цього такі правила застосовувалися тільки для мандрівників, що направлялися до Бельгії на літаку або морському транспорті.

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