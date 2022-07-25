Фонду Ахметова передав гуманітарний вантаж в Сумську область

Фонд Ріната Ахметова відправив до Сумської області гуманітарну допомогу. Мова йде про 4 тисячі продуктових наборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

До складу переданих наборів увійшли продукти тривалого зберігання: макаронні вироби, цукор, борошно, сіль, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

Загалом фонд уже передав до Сумської області 9 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".