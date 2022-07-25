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Фонду Ахметова передав гуманітарний вантаж в Сумську область

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Понеділок 25 липня 2022 20:23
Фонду Ахметова передав гуманітарний вантаж в Сумську область Фото: Фонду Ахметова передав гуманітарний вантаж в Сумську область (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Фонд Ріната Ахметова відправив до Сумської області гуманітарну допомогу. Мова йде про 4 тисячі продуктових наборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

До складу переданих наборів увійшли продукти тривалого зберігання: макаронні вироби, цукор, борошно, сіль, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

Загалом фонд уже передав до Сумської області 9 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

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Сумская область Гуманітарна допомога
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