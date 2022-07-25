ua ru
Пн, 25 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Фонду Ахметова передал гуманитарный груз в Сумскую область

Новина українською →
Понедельник 25 июля 2022 20:23
Фонду Ахметова передал гуманитарный груз в Сумскую область Фото: Фонду Ахметова передал гуманитарный груз в Сумскую область (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Фонд Рината Ахметова отправил в Сумскую область гуманитарную помощь. Речь идет о 4 тысячах продуктовых наборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В состав переданных наборов вошли продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, мука, соль, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

В целом фонд уже передал в Сумскую область 9 тысяч продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Гуманитарная помощь
NEWS
Зеленский сменил командующего ССО
Зеленский сменил командующего ССО
DAILY
Олигархи вне закона. Как война ослабила позиции богатейших людей в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олигархи вне закона. Как война ослабила позиции богатейших людей в Украине