Фонду Ахметова передал гуманитарный груз в Сумскую область
Фото: Фонду Ахметова передал гуманитарный груз в Сумскую область (пресс-служба)
Фонд Рината Ахметова отправил в Сумскую область гуманитарную помощь. Речь идет о 4 тысячах продуктовых наборов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.
В состав переданных наборов вошли продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, мука, соль, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.
В целом фонд уже передал в Сумскую область 9 тысяч продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".